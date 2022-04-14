14 Nisan 2022, Perşembe
Songül Öden’den sonra Hazal Kaya da isyan etti: “Hepimize yapılıyor...”
2005-2007 yılları arasında Gümüş dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolde yer alan Songül Öden, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tatlıtuğ'un yanına yakıştırılmadığı için psikolojik baskı gördüğünü söyleyen oyuncu, "'Sen ona denk değilsin' diye baskı yapıldı, üzüldüm." dedi. Öden'in gündem olan açıklamaları sonrası bir açıklama da Hazal Kaya'dan geldi. O baskının tüm kadın oyunculara yapıldığını söyleyen Kaya'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Giriş Tarihi: 14.04.2022 11:32
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