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Songül Öden’den sonra Hazal Kaya da isyan etti: “Hepimize yapılıyor...”

2005-2007 yılları arasında Gümüş dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolde yer alan Songül Öden, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tatlıtuğ'un yanına yakıştırılmadığı için psikolojik baskı gördüğünü söyleyen oyuncu, "'Sen ona denk değilsin' diye baskı yapıldı, üzüldüm." dedi. Öden'in gündem olan açıklamaları sonrası bir açıklama da Hazal Kaya'dan geldi. O baskının tüm kadın oyunculara yapıldığını söyleyen Kaya'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Giriş Tarihi: 14.04.2022 11:32
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Songül Öden’den sonra Hazal Kaya da isyan etti: “Hepimize yapılıyor...”

Dizi partnerlerini birbirine yakıştıramayan izleyicilerin hakarete varan sert eleştirileri kadın oyuncuları isyan ettirdi.

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Songül Öden’den sonra Hazal Kaya da isyan etti: “Hepimize yapılıyor...”

Birkaç gün önce Songül Öden'in yaptığı 'Psikolojik baskı gördüm' açıklamasına bir destek de Hazal Kaya'dan geldi.

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Songül Öden’den sonra Hazal Kaya da isyan etti: “Hepimize yapılıyor...”

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, kendisinin de geçmişte muzdarip olduğu bir konuda meslektaşı Songül Öden'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya arka çıktı.

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Songül Öden’den sonra Hazal Kaya da isyan etti: “Hepimize yapılıyor...”

Önceki gün Levent'te görüntülenen ve muhabirlerle sohbet eden Kaya'ya, "Songül Öden, 'Kıvanç Tatlıtuğ ile oynadığım dönem, 'Ya Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar' diyorlardı üzülüyordum' dedi. Siz de birçok oyuncu ile oynadınız, sizin için de geçerli mi, düşünceleriniz neler?" diye soruldu.

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Songül Öden’den sonra Hazal Kaya da isyan etti: “Hepimize yapılıyor...”

Yıllar önce, bir dizide başrolü paylaştığı Çağatay Ulusoy ile aralarındaki boy farkını kapatmak için çekimlerde takozun üstüne çıkmasıyla gündeme gelen Kaya, Öden'in açıklamalarıyla ilgili şu yorumu yaptı: