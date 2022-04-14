Songül Öden’den sonra Hazal Kaya da isyan etti: “Hepimize yapılıyor...”

Önceki gün Levent'te görüntülenen ve muhabirlerle sohbet eden Kaya'ya, "Songül Öden, 'Kıvanç Tatlıtuğ ile oynadığım dönem, 'Ya Kıvanç'ın karşısına bunu mu koymuşlar' diyorlardı üzülüyordum' dedi. Siz de birçok oyuncu ile oynadınız, sizin için de geçerli mi, düşünceleriniz neler?" diye soruldu.