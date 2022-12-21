Songül Karlı’nın oğlu delikanlı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Songül Karlı'nın oğlu sosyal medyayı salladı! Yaptırdığı estetiklerle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Songül Karlı bu kez oğluyla gündeme geldi. Songül Karlı'nın takipçileri "Efe ergen olmuş" yorumları yaptı. İşte Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş...