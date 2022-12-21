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Songül Karlı’nın oğlu delikanlı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Songül Karlı'nın oğlu sosyal medyayı salladı! Yaptırdığı estetiklerle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Songül Karlı bu kez oğluyla gündeme geldi. Songül Karlı'nın takipçileri "Efe ergen olmuş" yorumları yaptı. İşte Songül Karlı'nın oğlu Efe Furkan Gümüş...

Giriş Tarihi: 21.12.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 13:57
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Songül Karlı’nın oğlu delikanlı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Yaptığı estetiklerle ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Songül Karlı'nın, 2005 yılında evlendiği Baykal Gümüş'ten Efe Furkan adını verdikleri oğlu dünyaya geldi.

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Songül Karlı’nın oğlu delikanlı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Son dönemde ise değişimiyle sık sık gündem olan türkücü, oğluyla yaptığı paylaşımlarla bir kez daha ilgi odağı olmayı başardı.

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Songül Karlı’nın oğlu delikanlı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

Annesine bikini pozları sonrası "Allah aşkına yapma hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen Efe büyüdü.

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Songül Karlı’nın oğlu delikanlı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

İşte Songül Karlı'nın "Hayatımın anlamı" dediği oğlu Efe Furkan Gümüş'ün son hali...

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Songül Karlı’nın oğlu delikanlı oldu! Son hali sosyal medyayı salladı

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