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Songül Karlı’nın bu halinden eser yok! Bambaşka birine dönüştü

Songül Karlı Instagram paylaşımıyla herkesi şok etti. Bir dönem evlilik programı da sunan şarkıcı Songül Karlı yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşulan Songül Karlı'nın yeni halini görenler tanıyamadı. Son dönemde yaptırdığı estetikler nedeniyle eski halinden eser kalmayan Songül Karlı yeni halini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Songül Karlı ve diğer ünlü isimlerin estetikle 'pes' dedirten değişimleri...

Giriş Tarihi: 27.09.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 10:31
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Songül Karlı’nın bu halinden eser yok! Bambaşka birine dönüştü

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşulan 46 yaşındaki Songül Karlı'nın yeni halini görenler tanıyamadı. Estetikle bambaşka birine dönüşen Songül Karlı yeni halini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Songül Karlı ve diğer ünlü isimlerin estetikle 'pes' dedirten değişimleri...

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Songül Karlı’nın bu halinden eser yok! Bambaşka birine dönüştü

HADİSE

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Songül Karlı’nın bu halinden eser yok! Bambaşka birine dönüştü

HADİSE

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Songül Karlı’nın bu halinden eser yok! Bambaşka birine dönüştü

PINAR ALTUĞ ATACAN

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Songül Karlı’nın bu halinden eser yok! Bambaşka birine dönüştü

İREM DERİCİ