Songül Karlı’nın bu halinden eser yok! Bambaşka birine dönüştü

Songül Karlı Instagram paylaşımıyla herkesi şok etti. Bir dönem evlilik programı da sunan şarkıcı Songül Karlı yeni imajıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Geçirdiği estetik operasyonlarıyla çok konuşulan Songül Karlı'nın yeni halini görenler tanıyamadı. Son dönemde yaptırdığı estetikler nedeniyle eski halinden eser kalmayan Songül Karlı yeni halini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Songül Karlı ve diğer ünlü isimlerin estetikle 'pes' dedirten değişimleri...