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Songül Karlı'dan taciz itirafı! Yıllar sonra ilk kez anlattı

Ünlü türkücü Songül Karlı, taciz itirafıyla gündeme oturdu. Son dönemde yaşadığı değişimle adından söz ettiren şarkıcı, Sinan Çalışkanoğlu'nun YouTube'daki programına konuk oldu. Özel hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulunan Karlı, seneler sonra bir itirafta bulundu. Yaşadığı tacizi anlatan ünlü türkücü annesinin buna sessiz kalmadığını belirtti.

Giriş Tarihi: 22.04.2022 11:21
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Songül Karlı’dan taciz itirafı! Yıllar sonra ilk kez anlattı

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle adından söz ettiren Songül Karlı şimdi de taciz itirafı ile gündeme oturdu.

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Songül Karlı’dan taciz itirafı! Yıllar sonra ilk kez anlattı

48 yaşındaki Songül Karlı son olarak Sinan Çalışkanoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu. Songül Karlı, seneler sonra bir itirafta bulundu.

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Songül Karlı’dan taciz itirafı! Yıllar sonra ilk kez anlattı

"OTOBÜSTE ELLE TACİZE UĞRADIM"

"Minibüste başınıza ilginç bir olay geldi mi?" sorusuna Karlı şöyle cevap verdi:

"Minibüste değil ama otobüste geldi. Annemle otobüse bindiğimiz bir gün, arkamda duran bir adamın elle tacizine uğradım. Bunu gören annem, adamı otobüsün içinde tekme tokat dövdü. Eskiden insanlar böyle durumlarda tepki vermek yerine, utanır ve sessiz kalırdı. Annem sessiz kalmadı."

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Songül Karlı’dan taciz itirafı! Yıllar sonra ilk kez anlattı

"Şimdi insanlar daha bilinçli ve cesur. Seslerini, çıkarabiliyor ve tepki gösterebiliyorlar. Bun da sosyal medyanın etkisi çok. Eskiden insanlar, böyle bir şeyi görse bile sesini çıkarmaz, görmezlikten gelirdi. Şimdi insanlar, böyle durumlarda birbirini koruyor ve birbirlerine destek oluyorlar."

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Songül Karlı’dan taciz itirafı! Yıllar sonra ilk kez anlattı

"BİKİNİLİ FOTOĞRAFLARIMI SİLDİRECEĞİM"

"Yaza hazırlık var mı? Bikinili fotoğraf paylaşımı yapacak mısınız?" sorusuna ise Karlı şöyle cevap verdi: