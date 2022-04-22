22 Nisan 2022, Cuma
Songül Karlı'dan taciz itirafı! Yıllar sonra ilk kez anlattı
Ünlü türkücü Songül Karlı, taciz itirafıyla gündeme oturdu. Son dönemde yaşadığı değişimle adından söz ettiren şarkıcı, Sinan Çalışkanoğlu'nun YouTube'daki programına konuk oldu. Özel hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulunan Karlı, seneler sonra bir itirafta bulundu. Yaşadığı tacizi anlatan ünlü türkücü annesinin buna sessiz kalmadığını belirtti.
Giriş Tarihi: 22.04.2022 11:21
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