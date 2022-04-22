Songül Karlı’dan taciz itirafı! Yıllar sonra ilk kez anlattı

"Şimdi insanlar daha bilinçli ve cesur. Seslerini, çıkarabiliyor ve tepki gösterebiliyorlar. Bun da sosyal medyanın etkisi çok. Eskiden insanlar, böyle bir şeyi görse bile sesini çıkarmaz, görmezlikten gelirdi. Şimdi insanlar, böyle durumlarda birbirini koruyor ve birbirlerine destek oluyorlar."