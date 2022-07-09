Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında birbirine girdi!

"SİZ METİN'İ AKLAMAK İÇİN NELER YAPIYORSUNUZ?"

Karlı, ise "Bu adam benim eşimdi insan eşini kötüler mi? Siz Metin'i aklamak için neler yapıyorsunuz? Ben sizle iki gündür bu kavgayı yaşıyorum. Ben bu adamla evlendi, adam bana ailesiyle imza aldı. Benim arsamı satıp karısına ev ve araba almış çünkü anlaşmalı boşanmışlar. Karısının en yakın arkadaşının ifadesi var" dedi.