09 Temmuz 2022, Cumartesi
Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında birbirine girdi!
Şarkıcı Songül Karlı ile dolandırıcılıkla suçladığı eski eşi Metin Yüncü canlı yayında birbirlerine girdiler. Eski eşine açtığı davayı kaybeden Karlı telefonla bağlandığı yayında hem sunucuya hem de eski kocasına tepki göstererek "Senin Allah belanı versin. Senin Allah belanı versin" dedi. Yüncü ise itirazlarına devam ederek "Yeter ya, Senin Allah belanı versin, yazıklar olsun" dedi.
Giriş Tarihi: 09.07.2022 19:07 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022 19:07
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