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Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında birbirine girdi!

Şarkıcı Songül Karlı ile dolandırıcılıkla suçladığı eski eşi Metin Yüncü canlı yayında birbirlerine girdiler. Eski eşine açtığı davayı kaybeden Karlı telefonla bağlandığı yayında hem sunucuya hem de eski kocasına tepki göstererek "Senin Allah belanı versin. Senin Allah belanı versin" dedi. Yüncü ise itirazlarına devam ederek "Yeter ya, Senin Allah belanı versin, yazıklar olsun" dedi.

Giriş Tarihi: 09.07.2022 19:07 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022 19:07
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Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında birbirine girdi!

Sultanbeyli'de bulunan arsasını kendisinden habersiz şekilde sattığı ve yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla eski eşi Metin Yüncü'den şikayetçi olan şarkıcı Songül Karlı, eski kocasıyla Beyaz Magazin canlı yayınında yüzleşti.

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Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında birbirine girdi!

SUNUCU ESKİ SES KAYDINI DİNLETTİ

Yayına bağlanan Karlı'ya sunucu tarafından eski ses kaydı dinletildi. Ses kaydında ise Karlı'nın Yıllar önce eski kocası hakkında "Çalmaz, çırpmaz, yapmaz" dediği ortaya çıktı.

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Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında birbirine girdi!

"SİZ METİN'İ AKLAMAK İÇİN NELER YAPIYORSUNUZ?"

Karlı, ise "Bu adam benim eşimdi insan eşini kötüler mi? Siz Metin'i aklamak için neler yapıyorsunuz? Ben sizle iki gündür bu kavgayı yaşıyorum. Ben bu adamla evlendi, adam bana ailesiyle imza aldı. Benim arsamı satıp karısına ev ve araba almış çünkü anlaşmalı boşanmışlar. Karısının en yakın arkadaşının ifadesi var" dedi.

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Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında birbirine girdi!

"ALLAH BELANI VERSİN"

Yayına bağlanan Metin Yüncü iddialara itiraz etti ve bir anda ortalık karıştı. Karlı hem sunucuya hem de eski kocasına tepki göstererek "Senin Allah belanı versin. Senin Allah belanı versin" dedi.

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Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında birbirine girdi!

KARIŞILIKLI BEDDUA ETTİLER

Yüncü ise itirazlarına devam ederek "Yeter ya, Senin Allah belanı versin, yazıklar olsun" dedi. Karşılıklı hakaretlerin devam ettiği yayında uzun süre karşılıklı beddualar sürdü. Songül Karlı "Sizin hepinizi Allah'a havale ediyorum" dedi.