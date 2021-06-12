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Soner Sarıkabadayı'ya komşusundan dava! Terası başına bela oldu

Soner Sarıkabadayı, Sarıyer'de ailesiyle birlikte yaşadığı villasının terası nedeniyle davalık oldu. Kullanım hakkı kendinde olan terasın kapısının kırılmasını isteyen Sarıkabadayı, komşusuyla tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sırasında komşuları Uğur Cebeci'yi tehdit ettiği iddia edilen Soner Sarıkabadayı'nın asistanı Volkan Yılmaz hakkında soruşturma açıldı.

Giriş Tarihi: 12.06.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 12:13
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Soner Sarıkabadayı'ya komşusundan dava! Terası başına bela oldu

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 2018 yılında aşk yaşamaya başladığı Kolombiyalı model Madelein Camelo Lopez ile evliliği için İstanbul Sarıyer'de bir villa kiraladı. Villaya tadilat yaptırdıktan sonra ikamet etmeye başlayan ünlü şarkıcının dairesinin önünde bir de teras bulunuyordu.

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Soner Sarıkabadayı'ya komşusundan dava! Terası başına bela oldu

Ünlü şarkıcının asistanı Volkan Yılmaz iddiaya göre, siteye ait terasa geçilen bölümünde bulunan demir parmaklıkların kırılıp kendilerinin kullanımına açılmasını istedi. Yan villada oturan Uğur Cebeci bu duruma itiraz ettiğinde ise yine iddiaya göre Yılmaz tarafından tehdide maruz kaldı.

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Soner Sarıkabadayı'ya komşusundan dava! Terası başına bela oldu

Site müdürü Cem Güldalı'nın da bulunduğu ortamda Yılmaz, "Ben kırdırayım, kendisi mahkemeye versin" şeklinde Cebeci'ye yönelik sözlerine devam etti.

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Soner Sarıkabadayı'ya komşusundan dava! Terası başına bela oldu

TEHDİT İDDİASI

Yaşadıkları olay sonrası site sakini Uğur Cebeci, karakola giderek şikâyetçi oldu. Ünlü şarkıcının mutfak önündeki etrafı demirle çevrili kapıyı kırmak istemesi ardından asistanı tarafından tehdide maruz kaldığını ileri sürdü.

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Soner Sarıkabadayı'ya komşusundan dava! Terası başına bela oldu

"BURASI SONER BEYİN KULLANIMINA AİT"

Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Volkan Yılmaz, terasın kendilerine ait olduğunu, buna rağmen daireye ait olan teras katına kapı ekleyerek kullanmalarının engellendiğini ileri sürdü.