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Soner Sarıkabadayı'ya komşusundan dava! Terası başına bela oldu
Soner Sarıkabadayı, Sarıyer'de ailesiyle birlikte yaşadığı villasının terası nedeniyle davalık oldu. Kullanım hakkı kendinde olan terasın kapısının kırılmasını isteyen Sarıkabadayı, komşusuyla tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sırasında komşuları Uğur Cebeci'yi tehdit ettiği iddia edilen Soner Sarıkabadayı'nın asistanı Volkan Yılmaz hakkında soruşturma açıldı.
Giriş Tarihi: 12.06.2021 11:33 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 12:13
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