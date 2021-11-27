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Haberler Galeri SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ı yıkan haber! Durumu kritik…

SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ı yıkan haber! Durumu kritik…

Son dakika… Ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Dalkılıç'ın 64 babası yaşındaki Mehmet Sedat Dalkılıç Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Dalkılıç'ın sağlık durumunun kritik olduğu yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi. Murat Dalkılıç ise babasının durumunu öğrenmek için hastaneye gitti doktorlardan bilgi aldı.

Giriş Tarihi: 27.11.2021 01:39 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 02:03
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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç’ı yıkan haber! Durumu kritik…

Kuşadası'nda yaşamını ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Dalkılıç'ın babası Mehmet Sedat Dalkılıç, bugün geçirdiği kalp krizi sonucunda ambulans ile Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç’ı yıkan haber! Durumu kritik…

Baba Dalkılıç, buradaki tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

HABERİN VİDEOSU

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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç’ı yıkan haber! Durumu kritik…

Anjiyo uygulanan Dalkılıç'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç’ı yıkan haber! Durumu kritik…

MURAT DALKILIÇ HASTANEYE KOŞTU

Babasının kalp krizi geçirdiği haberini alan ünlü sanatçı Murat Dalkılıç, sevgilisi Sitare Akbaş ve kardeşi Elif Dalkılıç ile birlikte Aydın'a gitti.

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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç’ı yıkan haber! Durumu kritik…

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer tarafından karşılanan Murat Dalkılıç, yoğun bakımda yatan babasının doktoru Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz'dan bilgi aldı.