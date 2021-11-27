SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ı yıkan haber! Durumu kritik…

Son dakika… Ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Dalkılıç'ın 64 babası yaşındaki Mehmet Sedat Dalkılıç Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Dalkılıç'ın sağlık durumunun kritik olduğu yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi. Murat Dalkılıç ise babasının durumunu öğrenmek için hastaneye gitti doktorlardan bilgi aldı.