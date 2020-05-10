Son dakika: Survivor 2020 yarışmacısı koronavirüse yakalandı! Survivor Makbule Karabudak kimdir, kaç yaşında? Son dakika... Survivor 2020 yarışmacısı Makbule Karabudak'ın koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Survivor 2020'de elendikten sonra mesleğine dönen Makbule Karabudak'ın sağlık durumu merak ediliyor. Gönüllüler takımında yarışan Makbule Karabudak, yarışmanın ilk haftasında elenmişti. Peki, Survivor Makbule'nin sağlık durumu nasıl? Makbule Karabudak kimdir, kaç yaşında? Giriş Tarihi: 10.05.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020 17:51
Makbule Karabudak kimdir? Survivor 2020'de Gönüllüler takımında yer alan ve yarışmanın ilk haftasında elenen Makbule Karabudak koronavirüse yakalandı. Survivor'ın 71. bölümünde Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde vereceği haberin Makbule Karabudak'ın durumu olup olmadığı merak ediliyor. Şubat ayında Dominik'ten Türkiye'ye dönen Makbule Karabudak'ın sağlık durumu nasıl? Makbule Karabudak kimdir, kaç yaşında ve nereli?
ACUN ILICALI KONSEYDE MAKBULE'Yİ Mİ AÇIKLAYACAK?
Acun Ilıcalı'nın bu akşam yayınlanacak bölümde yarışmacılara Makbule'nin corona virüse yakalandığını açıklayacağı iddia edildi. Ilıcalı'nın 'Survivor'da bu sezon aklınızda kalan bir konsey olacak bu, bir haber vereceğim' sözleri üzerine yarışmacıların gözyaşlarına boğulduğu anlar dikkat çekti.
MAKBULE KARABUDAK'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Mesleği ebelik olan Karabudak, elendikten sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı; 'Hem bir Survivor yarışmacısı hem de sahada aktif çalışan bir sağlıkçı olarak yaşadığımız süreci paylaştım, 'her şeyde vardır bir hayır' diye boşa dememişler. Evet, belki çok erken veda ettim Survivor'a ama burada beni bekleyen kutsal bir görev varmış. Ben bugün olduğu gibi yarın da sizler için sahada olacağım, sizler de bizim için 'Evde kalın' güzel günler yakın.
Survivor 2020'de yarışan Karabudak, elendikten sonra mesleğine geri döndü. Hastaların yardımına koşan Makbule Karabudak, corona virüse yakalandı. Sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' mesajlarına teşekkür eden Karabudak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
MAKBULE KARABUDAK KİMDİR?
Makbule Karabudak, 1992 Temmuz ayında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokula devam ettiği sırada Ankara Kırıkkale'ye taşınan Karabudak, ilkokulda kısa mesafe ve üç adım uzun atlama ile ilgilendi.