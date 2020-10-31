Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
31 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: İkbal Gürpınar korona mı oldu? Oğlu Alper duyurdu! İkbal Gürpınar kimdir, kaç yaşında? Son dakika: İkbal Gürpınar korona mı oldu? Oğlu Alper duyurdu! İkbal Gürpınar kimdir, kaç yaşında? Son dakika... İkbal Gürpınar korona mı oldu? Sunucu İkbal Gürpınar'ın resmi Instagram hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımın ardından ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın koronavirüse mi yakalandığı yönünde araştırmalar başladı. Gürpınar, Eylül ayında babası Murtaza Dönmez'i koronavirüs hastalığı nedeniyle kaybetmişti. Peki, İkbal Gürpınar korona mı oldu? İkbal Gürpınar yoğun bakıma mı alındı? İkbal Gürpınar kimdir, kaç yaşında? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 31.10.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 17:03
Son dakika... İkbal Gürpınar korona mı oldu? Ekranların sevilen yüzü İkbal Gürpınar'ın koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Eylül ayında babası Murtaza Dönmez'i koronavirüs nedeniyle kaybeden İkbal Gürpınar'ın yoğun bakıma alındığı iddia edildi. Peki, İkbal Gürpınar korona mı oldu? İkbal Gürpınar yoğun bakıma mı alındı? İkbal Gürpınar kimdir, kaç yaşında? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR İKBAL GÜRPINAR KORONA MI OLDU?
İkbal Gürpınar'ın resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Oğlu Alper olarak annemin sayfasından yazıyorum. Annem İkbal Gürpınar, corona sebebiyle yoğun bakımda tedavi görmektedir. Dualarınızı bekleriz."
İşte o paylaşım:
"Oğlu Alper olarak annemin sayfasından yazıyorum. Annem İkbal Gürpınar, corona sebebiyle yoğun bakımda tedavi görmektedir. Dualarınızı bekleriz." BABASINI KORONADAN KAYBETTİ
Gürpınar, yaptığı paylaşımda babasının virüse yenik düştüğünü söyledi. Instagram hesabından acı haberi vererek
"Babamızı Murtaza Dönmez'i maalesef kaybettik. Emanetini bıraktı, gitti. İnnalillah ve inna ileyhi raciun... Mekanı Cennet olsun, Rabbim taksiratını affetsin. Hastalara şifa versin... Ne olur dikkat edin. Bu hastalığın şakası yok" dedi. İKBAL GÜRPINAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
İkbal Gürpınar, 4 Ekim 1969 tarihinde Kırıkkale'de dünyaya geldi. Alper İhsan ve Mehmet Efe isimli iki evlat annesi. Kırıkkale İmam Hatip Ortaokulu, Çankaya Lisesi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu.