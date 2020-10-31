Son dakika: İkbal Gürpınar korona mı oldu? Oğlu Alper duyurdu! İkbal Gürpınar kimdir, kaç yaşında?

Son dakika... İkbal Gürpınar korona mı oldu? Sunucu İkbal Gürpınar'ın resmi Instagram hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımın ardından ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın koronavirüse mi yakalandığı yönünde araştırmalar başladı. Gürpınar, Eylül ayında babası Murtaza Dönmez'i koronavirüs hastalığı nedeniyle kaybetmişti. Peki, İkbal Gürpınar korona mı oldu? İkbal Gürpınar yoğun bakıma mı alındı? İkbal Gürpınar kimdir, kaç yaşında? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 31.10.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 17:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL