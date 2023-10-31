31 Ekim 2023, Salı
Somer Sivrioğlu hakim karşısına çıktı! 22.5 yıl hapsi isteniyordu
İstanbul Beşiktaş'ta, devraldığı restoranın istinat duvarı çökerek bir kişinin öldüğü olaya ilişkin ortağı ve mülk sahipleriyle birlikte yargılanan Somer Sivrioğlu, hakim karşısına çıktı. 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ünlü şef, "İstinat duvarının bizim sorumluluğumuz içinde olduğunu bilmiyordum, Belediyenin sorumluluk alanında olduğunu sanıyordum" dedi. Sivrioğlu'nun avukatlarının gizlilik talebi ise mahkeme tarafından reddedildi.
Giriş Tarihi: 31.10.2023 16:47
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