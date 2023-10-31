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Somer Sivrioğlu hakim karşısına çıktı! 22.5 yıl hapsi isteniyordu

İstanbul Beşiktaş'ta, devraldığı restoranın istinat duvarı çökerek bir kişinin öldüğü olaya ilişkin ortağı ve mülk sahipleriyle birlikte yargılanan Somer Sivrioğlu, hakim karşısına çıktı. 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ünlü şef, "İstinat duvarının bizim sorumluluğumuz içinde olduğunu bilmiyordum, Belediyenin sorumluluk alanında olduğunu sanıyordum" dedi. Sivrioğlu'nun avukatlarının gizlilik talebi ise mahkeme tarafından reddedildi.

Giriş Tarihi: 31.10.2023 16:47
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Somer Sivrioğlu hakim karşısına çıktı! 22.5 yıl hapsi isteniyordu

Şef Somer Sivrioğlu'nun, 20 Mayıs 2022'de Beşiktaş'ta üç ay önce devraldığı lüks restoranın istinat duvarı çökmüştü. O esnada yoldan geçen Ürdün'lü eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad ve Baha Eddin Ali Hafez Shanableh duvarın altında kalmıştı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu vatandaşlardan eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili 2'nci duruşma, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istenen sanıklar Kadri Berk Cemail ve Somer Sivrioğlu ve taraf avukatları katıldı.

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Somer Sivrioğlu hakim karşısına çıktı! 22.5 yıl hapsi isteniyordu

"DUVARI KULLANMIYORDUK"

Sanık Somer Sivrioğlu kimlik sorgusunda, şef olduğunu belirterek yaklaşık 100 bin lira geliri olduğunu söyledi. Savunmasını yapan Sivrioğlu, restoranı ortağı olan diğer sanıkla 2021 Aralık sonunda devraldıklarını ve Şubat ayında minimum değişikliklerle restoranı açtıklarını belirtti. Jüri üyesi olduğu programın sezon arası vermesiyle birlikte 25 yıldır ikamet ettiği Avusturalya Sidney'e gittiğini belirten Sivrioğlu, "18 Mayıs'ta İstanbul'a döndüm. Döndükten üç gün sonra bu vahim olay gerçekleşti. Dışarından bakıldığında istinat duvarının tehlikeli olduğu anlaşılmıyordu. İstinat duvarının bizim sorumluluğumuz içinde olduğunu bilmiyordum, çünkü restoranımızdan 1 metre ilerideydi. Belediyenin sorumluluk alanında olduğunu sanıyordum" dedi.

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Somer Sivrioğlu hakim karşısına çıktı! 22.5 yıl hapsi isteniyordu

Sivrioğlu, duvarın İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğu altında olduğunu düşündüğünü ifade ederek "Bizim sorumluluk alanımızda olma ihtimali aklıma gelmezdi. Ülkemde de restoranım olsun diye iyi niyetle bu dükkanı kiraladım. Duvarın, bizim sorumluluğumuz altında olduğunu bilsem kiralamaya kalkmazdım" diyerek suçlamaları reddetti. Şikayetçi avukatının, duvarla ilgili belediyeye işgaliye bedeli ödeyip ödemediklerini sorması üzerine Sivrioğlu, "Dükkanın dışında olan bir yer. Kullanmıyorduk. Belediyeye herhangi bir bedel ödemek gerektiğini düşünmüyorduk" diye cevap verdi.

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Somer Sivrioğlu hakim karşısına çıktı! 22.5 yıl hapsi isteniyordu

"TEHLİKE ARZ ETTİĞİNİ HİSSETSEYDİK ÖNLEM ALIRDIK"

Somer Sivrioğlu'nun işletmeci ortağı sanık Kadri Berk Cemail ise olaydan sonra karakola giderek ifade verdiğini ve olay sonucunda şaşkın olduklarını söyledi. Cemail, "Kiralarken taşınmazın durumuna ilişkin inceleme yaptırmadım. Aralık 2021 yılında alt kira sözleşmesi imzalamıştık. İstinat duvarı dışarıdan bakıldığında tehlike arz edebilecek şekilde görülmüyordu. Eğer istinat duvarının tehlike arz ettiğini hissetseydik gerekli önlemleri alırdık" dedi. Sanık Cemail, Sarıyer LİHKAB'tan alınan haritaya göre istinat duvarının İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunduğunu iddia etti.

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Somer Sivrioğlu hakim karşısına çıktı! 22.5 yıl hapsi isteniyordu

RAPOR ULAŞTI

Mahkeme Başkanı, olay yerinde keşif yapan bilirkişi raporuna göre İBB, mülk sahipleri ve kiracıların kusurlarının olduğunun bildirildiğini ifade etti. Somer Sivrioğlu'nun avukatı Şeyda Yıldırım da duvarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu altında olduğunu, buna ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirterek müvekkillerinin duruşmadan vareste tutulmalarını talep etti.