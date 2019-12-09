Somer Şef’in yaptığı ‘İmam Bayıldı’ tarifi! İmam bayıldı nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye programının jürisi Somer Sivrioğlu, mizacıyla yarışmacı ve seyircilerin büyük sempatisini kazanırken programda yaptığı yemeklerle de internette en çok aranan isimlerden oldu. Restoranında yaptığı imza yemekleri MasterChef'te paylaşan Somer Şef'in İmam Bayıldı tarifi en çok merak edilen tarifi oldu. Peki İmam Bayıldı nasıl yapılır? İşte Somer Şef'in İmam Bayıldı tarifi...