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Somer Şef’in yaptığı ‘İmam Bayıldı’ tarifi! İmam bayıldı nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye programının jürisi Somer Sivrioğlu, mizacıyla yarışmacı ve seyircilerin büyük sempatisini kazanırken programda yaptığı yemeklerle de internette en çok aranan isimlerden oldu. Restoranında yaptığı imza yemekleri MasterChef'te paylaşan Somer Şef'in İmam Bayıldı tarifi en çok merak edilen tarifi oldu. Peki İmam Bayıldı nasıl yapılır? İşte Somer Şef'in İmam Bayıldı tarifi...

Giriş Tarihi: 09.12.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019 10:22
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Somer Şef’in yaptığı ‘İmam Bayıldı’ tarifi! İmam bayıldı nasıl yapılır?

Masterchef Türkiye'de jüri olmasıyla ülke çapında tanınırlığı artan Somer Sivrioğlu yaptığı yemeklerle internetin en çok aranan isimlerinden oldu. Avustralya'da açtığı restoranda Türk yemeklerini dünyaya tanıtan Somer Şef'in imza yemeklerinden olan İmam Bayıldı tarifi en çok merak edilen tarifi oldu.

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Somer Şef’in yaptığı ‘İmam Bayıldı’ tarifi! İmam bayıldı nasıl yapılır?

İşte Somer Şef'in MasterChef'te anlattığı İmam Bayıldı tarifi…

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Somer Şef’in yaptığı ‘İmam Bayıldı’ tarifi! İmam bayıldı nasıl yapılır?

İmam Bayıldı'nın çok teknik bir yemek olduğunu söyleyen Somer Şef, Türk mutfağının en önemli yemeklerinden olan yemeğin tamamen vegan usulle yapıldığına dikkat çekti. İmam Bayıldı tarifinden en önemli nokta yemeğin asla kızartılmadığını ya da fırınlanmadığı söyleyen Somer Şef tencerede zeytinyağı ve suyla demlendirerek yapıldığını belirtti.

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Somer Şef’in yaptığı ‘İmam Bayıldı’ tarifi! İmam bayıldı nasıl yapılır?

İmam Bayıldı yemeği için kullanılan malzemeler ise şöyle:

4 adet orta boy, etli patlıcan
3 adet büyük boy kuru soğan
4 diş sarımsak
3 adet orta boy yeşil biber
3 adet orta boy domates
1 tatlı kaşığı domates salçası
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1/4 demet maydanoz
1/2 çay kaşığı tuz
1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
1 çay kaşığı toz şeker
1 su bardağı sıcak su

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Somer Şef’in yaptığı ‘İmam Bayıldı’ tarifi! İmam bayıldı nasıl yapılır?

MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Eğitim görmek için Avustralya'ya giden ve orada bir restoran sahibi olan Somer Sivrioğlu'nun memleketi merak konusu oldu. İşte Somer Şef'in memleketi…