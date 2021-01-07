Sol Yanım’ın Serra’sı Özge Yağız yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu

Sol Yanım'da Serra rolüne hayat veren Özge Yağız, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Rol aldığı Yemin dizisiyle adını duyuran Özge Yağız, Sol Yanım dizisinde çok farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkarken özel hayatıyla merak konusu oldu. Dizinin sevenleri tarafından mercek altına alınan Özge Yağız, yaşıyla herkesi şaşırttı. İşte Özge Yağız'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 07.01.2021 17:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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