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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Sol Yanım’ın Serra’sı Özge Yağız yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu Sol Yanım’ın Serra’sı Özge Yağız yaşıyla olay oldu! Kimse böyle beklemiyordu
Sol Yanım'da Serra rolüne hayat veren Özge Yağız, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Rol aldığı Yemin dizisiyle adını duyuran Özge Yağız, Sol Yanım dizisinde çok farklı bir karakterle izleyici karşısına çıkarken özel hayatıyla merak konusu oldu. Dizinin sevenleri tarafından mercek altına alınan Özge Yağız, yaşıyla herkesi şaşırttı. İşte Özge Yağız'ın yaşı...
Giriş Tarihi: 07.01.2021 17:36
Sol Yanım dizisinde canlandırdığı Serra karakteriyle ilgi odağı olan Özge Yağız, özel hayatıyla mercek altına alındı. Sosyal medyada da takip altına alınan Yağız'ın yaşı herkesi şaşırttı. İşte Özge Yağız ve birçok ünlü ismin yaşı...
GALERİ DEVAM EDİYOR
HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993
MELİS SEZEN
2 Ocak 1997
HADİSE
22 Ekim 1985
MELİSA SÖZEN
6 Temmuz 1985