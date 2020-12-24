25 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sol Yanım'ın Biricik'i Cemre Baysel bakın nereli çıktı!

Sol Yanım'ın Biricik'i Cemre Baysel bakın nereli çıktı!

Sol Yanım dizisindeki Biricik rolüyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Cemre Baysel, özel hayatıyla merak konusu oldu. Sevenlerinin internet dünyasında araştırma yaptığı Cemre Baysel'in aslen nereli olduğu en çok sorulan sorular arasında yer aldı. Peki Cemre Baysel nereli?

Giriş Tarihi: 24.12.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 10:05
  • 1
  • 36
Sol Yanım'ın Biricik'i Cemre Baysel bakın nereli çıktı!

Yeşil Deniz dizisinin 2. sezonunda Gonca olarak ekran karşısına geçen Cemre Baysel, 5 yıldır kendini geliştirerek devam ediyor. Sol olarak Ramo dizisinden sonra Sol Yanım'a geçen Cemre Baysel, Biricilik rolüyle dikkat çekti. Sosyal medyada konuluşan isimler arasına giren Cemre Baysel, özel hayatıyla merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 36
Sol Yanım'ın Biricik'i Cemre Baysel bakın nereli çıktı!

Sosyal medyadaki fotoğraflarıyla magazin dünyasını da peşinden koşturan genç oyuncu, son döneme damga vuran isimlerden oldu.

  • 3
  • 36
Sol Yanım'ın Biricik'i Cemre Baysel bakın nereli çıktı!

Özel hayatı mercek altına alınan Cemre Baysel'in aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Cemre Baysel nereli? İşte ünlülerin memleketleri.

  • 4
  • 36
Sol Yanım'ın Biricik'i Cemre Baysel bakın nereli çıktı!

Hilal Altınbilek – İzmir

  • 5
  • 36
Sol Yanım'ın Biricik'i Cemre Baysel bakın nereli çıktı!

Burak Özçivit – Gaziantep