Sol Yanım'ın Biricik'i Cemre Baysel bakın nereli çıktı!

Sol Yanım dizisindeki Biricik rolüyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Cemre Baysel, özel hayatıyla merak konusu oldu. Sevenlerinin internet dünyasında araştırma yaptığı Cemre Baysel'in aslen nereli olduğu en çok sorulan sorular arasında yer aldı. Peki Cemre Baysel nereli?