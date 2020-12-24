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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Sol Yanım'ın Biricik'i Cemre Baysel bakın nereli çıktı! Sol Yanım'ın Biricik'i Cemre Baysel bakın nereli çıktı!
Sol Yanım dizisindeki Biricik rolüyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Cemre Baysel, özel hayatıyla merak konusu oldu. Sevenlerinin internet dünyasında araştırma yaptığı Cemre Baysel'in aslen nereli olduğu en çok sorulan sorular arasında yer aldı. Peki Cemre Baysel nereli?
Giriş Tarihi: 24.12.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 10:05
Yeşil Deniz dizisinin 2. sezonunda Gonca olarak ekran karşısına geçen Cemre Baysel, 5 yıldır kendini geliştirerek devam ediyor. Sol olarak Ramo dizisinden sonra Sol Yanım'a geçen Cemre Baysel, Biricilik rolüyle dikkat çekti. Sosyal medyada konuluşan isimler arasına giren Cemre Baysel, özel hayatıyla merak konusu oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medyadaki fotoğraflarıyla magazin dünyasını da peşinden koşturan genç oyuncu, son döneme damga vuran isimlerden oldu.
Özel hayatı mercek altına alınan Cemre Baysel'in aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Cemre Baysel nereli? İşte ünlülerin memleketleri.
Hilal Altınbilek – İzmir
Burak Özçivit – Gaziantep