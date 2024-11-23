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Palyaço burnuyla Milyoner'e damga vurdu! İlk soruda joker hakkını kullandı | Ünlü sunucu şaşkınlığını gizleyemedi

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Milyoner'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı. Programa Düzce'den katılan ve geçimini sağlamak için sokak sanatçılığı yapan 28 yaşındaki Mustafa Ünal Bozkurt isimli yarışmacı ilk soruda joker hakkındı kullanarak Milyoner'e damga vurdu. O anlarda ünlü sonucu Oktay Kaynarca ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte gece damga vuran o anlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.11.2024 01:03 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 01:12
Sokak sanatçısı Milyoner’e damga vurdu! İlk soruda joker hakkını kullandı | Ünlü sunucu şaştı kaldı

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Sokak sanatçısı Milyoner’e damga vurdu! İlk soruda joker hakkını kullandı | Ünlü sunucu şaştı kaldı

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı.

Sokak sanatçısı Milyoner’e damga vurdu! İlk soruda joker hakkını kullandı | Ünlü sunucu şaştı kaldı

Programa Düzce'den katılan ve sokak sanatçılığı yapan Mustafa Ünal Bozkurt isimli 28 yaşındaki yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu.

Sokak sanatçısı Milyoner’e damga vurdu! İlk soruda joker hakkını kullandı | Ünlü sunucu şaştı kaldı

Soru: Hangisinin sözlük tanımında "Göğüs orta boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kirli kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ hangisidir?"
A: Mide
B: Karaciğer
C: Pankreas
D: Kalp

Sokak sanatçısı Milyoner’e damga vurdu! İlk soruda joker hakkını kullandı | Ünlü sunucu şaştı kaldı

İlk soruda kafası karışan yarışmacı seyirci joker hakkını kullandı.

Sokak sanatçısı Milyoner’e damga vurdu! İlk soruda joker hakkını kullandı | Ünlü sunucu şaşkınlığını gizleyemedi

Yarışmanın ilk soruda Seyirci Joker hakkını kullanmasıyla şaşkına dönen Oktay Kaynarca ise, " O kadar açıklayıcı dedik ki, neredeyse kalbi eline verecektik. Biraz panik mi yaptın." dedi.

Sokak sanatçısı Milyoner’e damga vurdu! İlk soruda joker hakkını kullandı | Ünlü sunucu şaştı kaldı

Joker hakkını kullanan yarışmacı ve D: Kalp cevabını vererek soruya doğru cevap verdi.

Sokak sanatçısı Milyoner’e damga vurdu! İlk soruda joker hakkını kullandı | Ünlü sunucu şaştı kaldı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sokak sanatçısı Milyoner’e damga vurdu! İlk soruda joker hakkını kullandı | Ünlü sunucu şaştı kaldı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sokak sanatçısı Milyoner’e damga vurdu! İlk soruda joker hakkını kullandı | Ünlü sunucu şaştı kaldı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sokak sanatçısı Milyoner’e damga vurdu! İlk soruda joker hakkını kullandı | Ünlü sunucu şaştı kaldı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sokak sanatçısı Milyoner’e damga vurdu! İlk soruda joker hakkını kullandı | Ünlü sunucu şaştı kaldı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sokak sanatçısı Milyoner’e damga vurdu! İlk soruda joker hakkını kullandı | Ünlü sunucu şaştı kaldı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sokak sanatçısı Milyoner’e damga vurdu! İlk soruda joker hakkını kullandı | Ünlü sunucu şaştı kaldı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sokak sanatçısı Milyoner’e damga vurdu! İlk soruda joker hakkını kullandı | Ünlü sunucu şaştı kaldı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sokak sanatçısı Milyoner’e damga vurdu! İlk soruda joker hakkını kullandı | Ünlü sunucu şaştı kaldı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sokak sanatçısı Milyoner’e damga vurdu! İlk soruda joker hakkını kullandı | Ünlü sunucu şaştı kaldı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sokak sanatçısı Milyoner’e damga vurdu! İlk soruda joker hakkını kullandı | Ünlü sunucu şaştı kaldı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sokak sanatçısı Milyoner’e damga vurdu! İlk soruda joker hakkını kullandı | Ünlü sunucu şaştı kaldı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sokak sanatçısı Milyoner’e damga vurdu! İlk soruda joker hakkını kullandı | Ünlü sunucu şaştı kaldı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sokak sanatçısı Milyoner’e damga vurdu! İlk soruda joker hakkını kullandı | Ünlü sunucu şaştı kaldı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sokak sanatçısı Milyoner’e damga vurdu! İlk soruda joker hakkını kullandı | Ünlü sunucu şaştı kaldı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sokak sanatçısı Milyoner’e damga vurdu! İlk soruda joker hakkını kullandı | Ünlü sunucu şaştı kaldı

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...