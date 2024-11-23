23 Kasım 2024, Cumartesi
Palyaço burnuyla Milyoner'e damga vurdu! İlk soruda joker hakkını kullandı | Ünlü sunucu şaşkınlığını gizleyemedi
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Milyoner'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı. Programa Düzce'den katılan ve geçimini sağlamak için sokak sanatçılığı yapan 28 yaşındaki Mustafa Ünal Bozkurt isimli yarışmacı ilk soruda joker hakkındı kullanarak Milyoner'e damga vurdu. O anlarda ünlü sonucu Oktay Kaynarca ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte gece damga vuran o anlar...
Giriş Tarihi: 23.11.2024 01:03 Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 01:12