Siyah Kalp’in Samet’i Burak Sergen resmen gençleşmiş! 26 yaş küçük eşiyle...

"Zerda", "Sadakatsiz", "Gülümse Kaderine", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Çukur" gibi dizilerdeki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Sergen, son olarak "Siyah Kalp" ile sevenlerinin karşısına çıkmıştı.