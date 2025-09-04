04 Eylül 2025, Perşembe
Siyah Kalp'in Samet'i Burak Sergen resmen gençleşmiş! 26 yaş küçük eşiyle...
Geçtiğimiz aylarda final yapan Siyah Kalp dizisinde "Samet Şansalan" karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, kendisinden 26 yaş küçük eşi Gizem Şağban'la beraber çıktığı tatilden paylaştığı kareyle gündem oldu. Sergen'in son halini görenler, "Genç aşıkla beraber olmak yaramış" yorumunda bulundu. Ünlü oyuncunun son haline inanamayacaksınız!
Giriş Tarihi: 04.09.2025 08:55 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 08:55