Siyah Kalp’in Samet’i Burak Sergen resmen gençleşmiş! 26 yaş küçük eşiyle...

Geçtiğimiz aylarda final yapan Siyah Kalp dizisinde "Samet Şansalan" karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, kendisinden 26 yaş küçük eşi Gizem Şağban'la beraber çıktığı tatilden paylaştığı kareyle gündem oldu. Sergen'in son halini görenler, "Genç aşıkla beraber olmak yaramış" yorumunda bulundu. Ünlü oyuncunun son haline inanamayacaksınız!

Giriş Tarihi: 04.09.2025 08:55 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 08:55
"Zerda", "Sadakatsiz", "Gülümse Kaderine", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Çukur" gibi dizilerdeki performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan Sergen, son olarak "Siyah Kalp" ile sevenlerinin karşısına çıkmıştı.

Ünlü oyuncu, son dönemde özel hayatıyla adından söz ettirmeye başladı.

TAM 4 KEZ EVLENDİ

Daha önce Pamela Spence, Işıl Sergen ve Nihan Ünsal ile evlilik yapan oyuncu, 31 Mayıs 2024'te kendisinden 26 yaş küçük sevgilisi Gizem Şağban ile nikâh masasına oturmuştu.

EŞİ KENDİSİNDEN 26 YAŞ KÜÇÜK

Evlilikleri sırasında sık sık aralarındaki yaş farkıyla konuşulan çift, bu kez tatil kareleriyle adından söz ettirdi. Sergen, eşiyle çıktığı tatilden asansör selfie'si yayınladı.

Burak Sergen'in son halini gören takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

RESMEN GENÇLEŞTİ

Fotoğraflar kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, oyuncunun enerjik görünümü için "Genç eşiyle birlikte olmak yaramış", "Sakal çok yakışmış", "Gençleşmişsiniz" yorumları yapıldı.