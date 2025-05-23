Siyah Kalp’in Nuh’u Aras Aydın’ın eşiyle arasındaki yaş farkı şaşırttı

MELİS BİRKAN KİMDİR?

Melis Birkan sanat hayatına dansla adım atsa da ekranlarla tanışması 2005 yılında yayınlanan "Çapkın" dizisiyle oldu. Ancak asıl çıkışını, 2007 yılında "Barda" filmindeki sarsıcı performansıyla yaptı.

Geniş kitleler tarafından tanınması ise 2008 yapımı "Issız Adam" filminde canlandırdığı Ada karakteriyle gerçekleşti; bu rol onu sadece sinema dünyasında değil, popüler kültürde de unutulmaz bir yere taşıdı.

Melis Birkan, 2019 yılında bir tiyatro oyununda seyirci olarak izlediği Aras Aydın ile tanıştı. Aras Aydın, Melis Birkan'ı seyirciler arasında gördüğünde etkilendiğini ifade etmiş ve bu tanışma, zamanla aralarında bir ilişkiye dönüşmüş!

Üç yıl süren birlikteliklerinin ardından çift, 22 Mayıs 2022'de İstanbul'da düzenlenen sade bir törenle evlendi. Düğünlerinde yakın arkadaşları ve meslektaşlarıyla sade bir kutlama yapan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.