23 Mayıs 2025, Cuma
Siyah Kalp'in Nuh'u Aras Aydın'ın eşiyle arasındaki yaş farkı şaşırttı
Aras Aydın, yakın zamanda ayrıldığı "Siyah Kalp" dizisinin ardından kariyerinde yeni bir sayfa açarak Nicole Kidman ile birlikte rol aldığı "Nine Perfect Strangers" dizisinin galasına katıldı. Geceye oyuncu eşi Melis Birkan ile birlikte katılan Aydın, paylaştığı karelerle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Aydın'ın ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, en dikkat çeken detay ise ikilinin arasındaki yaş farkı oldu.
Giriş Tarihi: 23.05.2025 14:16 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 14:16