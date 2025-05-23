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Siyah Kalp'in Nuh'u Aras Aydın'ın eşiyle arasındaki yaş farkı şaşırttı

Aras Aydın, yakın zamanda ayrıldığı "Siyah Kalp" dizisinin ardından kariyerinde yeni bir sayfa açarak Nicole Kidman ile birlikte rol aldığı "Nine Perfect Strangers" dizisinin galasına katıldı. Geceye oyuncu eşi Melis Birkan ile birlikte katılan Aydın, paylaştığı karelerle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Aydın'ın ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, en dikkat çeken detay ise ikilinin arasındaki yaş farkı oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.05.2025 14:16 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 14:16
Siyah Kalp’in Nuh’u Aras Aydın’ın eşiyle arasındaki yaş farkı şaşırttı

Kör Nokta, Şeref Sözü, Kiraz Mevsimi, Kaçış ve Canevim gibi yapımlarla tanınan ve en son rol aldığı Siyah Kalp'te dizisinden ayrılan Aras Aydın, özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Siyah Kalp’in Nuh’u Aras Aydın’ın eşiyle arasındaki yaş farkı şaşırttı

Dokuz Kusursuz Yabancı (Nine Perfect Strangers) adlı dizinin ikinci sezonuna dahil olan oyuncu, aralarında Nicole Kidman, Mark Strong, Christine Baranski, Annie Murphy, Henry Golding, King Princess, Murray Bartlett, Lena Olin, Dolly De Leon, Maisie Richardson-Sellers ve Lucas Englander gibi isimlerin de yer aldığı Los Angeles'taki galaya katılmıştı.

Siyah Kalp’in Nuh’u Aras Aydın’ın eşiyle arasındaki yaş farkı şaşırttı

Sosyal medyada paylaşılan kareler ise büyük ses getirmişti.

Siyah Kalp’in Nuh’u Aras Aydın’ın eşiyle arasındaki yaş farkı şaşırttı

Aydın'ı bu özel gece eşi Melis Birkan da yalnız bırakmamıştı. Şıklıkları ve uyumlarıyla dikkat çeken çiftin samimi halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Siyah Kalp’in Nuh’u Aras Aydın’ın eşiyle arasındaki yaş farkı şaşırttı

Yurt dışında da başarısını kanıtlayan Aras Aydın ve biricik eşi Melis Birkan geçtiğimiz günlerde ülkeye dönüş yaptı. Havaalanına adımlarını atar atmaz basının yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalan ikili, kendilerine yöneltilen tüm soruları samimi bir şekilde yanıtladı.

Siyah Kalp’in Nuh’u Aras Aydın’ın eşiyle arasındaki yaş farkı şaşırttı

"KISKANÇLIK YOK"

Projede neler yaşadığını anlatırken çok emek verdiklerinin altını çizen Aydın,"Karım beni bir dakika yalnız bırakmadı" diyerek eşinin desteğini her an yanında hissettiğini söyledi.

Melis Birkan'a yöneltilen 'kıskançlık' sorusu ise dikkat çekti. tepki çekti. 2. Sayfa'nın haberine göre, bu soruya net bir yanıt veren Birkan, "Nicole Kidman, Mark Strong gibi önemli dünya insanlarının yanında eşimi görmek benim için büyük bir gurur. Emin olun, hiç öyle bir kıskançlık yok" dedi.

Siyah Kalp’in Nuh’u Aras Aydın’ın eşiyle arasındaki yaş farkı şaşırttı

ARALARINDAKİ YAŞ FARKI ŞAŞIRTTI

Tüm bunların ardından ünlü çiftin hayatını merak edip araştıranlar aralarındaki yaş farkını görünce şaştı kaldı.

Siyah Kalp’in Nuh’u Aras Aydın’ın eşiyle arasındaki yaş farkı şaşırttı

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Siyah Kalp’in Nuh’u Aras Aydın’ın eşiyle arasındaki yaş farkı şaşırttı

1982 doğumlu olan Melis Birkan 42 yaşında, 1989 doğumlu olan Aras Aydın ise 36 yaşında.

Siyah Kalp’in Nuh’u Aras Aydın’ın eşiyle arasındaki yaş farkı şaşırttı

MELİS BİRKAN KİMDİR?

Melis Birkan sanat hayatına dansla adım atsa da ekranlarla tanışması 2005 yılında yayınlanan "Çapkın" dizisiyle oldu. Ancak asıl çıkışını, 2007 yılında "Barda" filmindeki sarsıcı performansıyla yaptı.

Geniş kitleler tarafından tanınması ise 2008 yapımı "Issız Adam" filminde canlandırdığı Ada karakteriyle gerçekleşti; bu rol onu sadece sinema dünyasında değil, popüler kültürde de unutulmaz bir yere taşıdı.

Melis Birkan, 2019 yılında bir tiyatro oyununda seyirci olarak izlediği Aras Aydın ile tanıştı. Aras Aydın, Melis Birkan'ı seyirciler arasında gördüğünde etkilendiğini ifade etmiş ve bu tanışma, zamanla aralarında bir ilişkiye dönüşmüş!

Üç yıl süren birlikteliklerinin ardından çift, 22 Mayıs 2022'de İstanbul'da düzenlenen sade bir törenle evlendi. Düğünlerinde yakın arkadaşları ve meslektaşlarıyla sade bir kutlama yapan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.