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Sitare Akbaş’dan Murat Dalkılıç açıklaması: Uzun uzun cevap vereceğim

Murat Dalkılıç Hande Erçel'le ayrılığının ardından rol arkadaşı Sitare Akbaş ile yeni bir aşka yelken açtı. Bir süre kameralardan uzak aşk yaşayan ikili ilk kez Alaçatı'da görüntülendi. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Akbaş, şaşkınlığını gizleyemedi. Hande Erçel'in kendisini takipten çıkarması ile gündeme gelen Akbaş, sevgilisi Murat Dalkılıç hakkında yöneltilen sorulara böyle cevap verdi.

Giriş Tarihi: 11.09.2021 10:56
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Sitare Akbaş’dan Murat Dalkılıç açıklaması: Uzun uzun cevap vereceğim

Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan oyuncu Sitare Akbaş, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Valikonağı caddesinde kız arkadaşlarıyla buluşmak için bekleyen oyuncu, görüntülenince şaşkınlığını gizleyemedi.

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Sitare Akbaş’dan Murat Dalkılıç açıklaması: Uzun uzun cevap vereceğim

"UZUN UZUN CEVAP VERECEĞİM"

Utangaç tavırlar sergileyen Sitare Akbaş, "Sorularınıza daha sonra uzun uzun cevap vereceğim. Şimdi bir yere yetişmem lazım" diyerek oradan uzaklaştı.

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Sitare Akbaş’dan Murat Dalkılıç açıklaması: Uzun uzun cevap vereceğim

Son günlerde "aşk yaşadıkları" yönündeki haberlerle magazin gündeminden düşmeyen Sitare Akbaş-Murat Dalkılıç çifti, Etiler'de objektiflere yakalanmıştı.

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Sitare Akbaş’dan Murat Dalkılıç açıklaması: Uzun uzun cevap vereceğim

Birçok kez basın mensuplarına 32 yaşındaki oyuncu ile ilişkisi hakkında sitemde bulunan Murat Dalkılıç, bu kez sessiz kalmayı tercih etti.

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Sitare Akbaş’dan Murat Dalkılıç açıklaması: Uzun uzun cevap vereceğim

Sitare Akbaş ise "Arkadaşınız Hande Erçel ile aranızın açıldığı doğru mu?" sorusuna, gülümsemekle yetindi. İkili araçlarına binerek hızla gözlerden kayboldu.