11 Eylül 2021, Cumartesi
Sitare Akbaş’dan Murat Dalkılıç açıklaması: Uzun uzun cevap vereceğim
Murat Dalkılıç Hande Erçel'le ayrılığının ardından rol arkadaşı Sitare Akbaş ile yeni bir aşka yelken açtı. Bir süre kameralardan uzak aşk yaşayan ikili ilk kez Alaçatı'da görüntülendi. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Akbaş, şaşkınlığını gizleyemedi. Hande Erçel'in kendisini takipten çıkarması ile gündeme gelen Akbaş, sevgilisi Murat Dalkılıç hakkında yöneltilen sorulara böyle cevap verdi.
Giriş Tarihi: 11.09.2021 10:56
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