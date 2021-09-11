Sitare Akbaş’dan Murat Dalkılıç açıklaması: Uzun uzun cevap vereceğim

Murat Dalkılıç Hande Erçel'le ayrılığının ardından rol arkadaşı Sitare Akbaş ile yeni bir aşka yelken açtı. Bir süre kameralardan uzak aşk yaşayan ikili ilk kez Alaçatı'da görüntülendi. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Akbaş, şaşkınlığını gizleyemedi. Hande Erçel'in kendisini takipten çıkarması ile gündeme gelen Akbaş, sevgilisi Murat Dalkılıç hakkında yöneltilen sorulara böyle cevap verdi.