16 Nisan 2025, Çarşamba
Sırrı Süreyya Önder için hastaneye koştular! Ünlülerden destek mesajları
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılması sonucu dün gece saatlerinde hastaneye kaldırıldı. 12 saat süren ameliyatın yoğun bakıma alınan Önder'in hayati tehlikesiin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, gece saatlerinde gittiği hastane önünde açıklama yapan Yavuz Bingöl'ün ardından ünlü isimlerden de peş peşe paylaşımlar geldi.
Giriş Tarihi: 16.04.2025 14:11 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 14:25