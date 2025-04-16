Sırrı Süreyya Önder için hastaneye koştular! Ünlülerden destek mesajları

ATA DEMİRER

Ata Demirer de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Anlatacak çok hikayen, yapacak daha çok işin var Sırrı ağabey. İnşallah bunu da atlatacaksın ve karşılaştığımızda yine beni çok güldüreceksin, biliyorum!" dedi.