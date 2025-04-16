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Sırrı Süreyya Önder için hastaneye koştular! Ünlülerden destek mesajları

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, aort damarının yırtılması sonucu dün gece saatlerinde hastaneye kaldırıldı. 12 saat süren ameliyatın yoğun bakıma alınan Önder'in hayati tehlikesiin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, gece saatlerinde gittiği hastane önünde açıklama yapan Yavuz Bingöl'ün ardından ünlü isimlerden de peş peşe paylaşımlar geldi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 14:11 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 14:25
Sırrı Süreyya Önder için hastaneye koştular! Ünlülerden destek mesajları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün gece aort damarının yırtılması nedeniyle acil olarak ameliyata alındı. 12 saat süren operasyonun ardından, yoğun bakım ünitesine alınan Öner'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Sırrı Süreyya Önder için hastaneye koştular! Ünlülerden destek mesajları

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir" denildi.

Sırrı Süreyya Önder için hastaneye koştular! Ünlülerden destek mesajları

HASTANEYE AKIN ETTİLER

Kötü haberi alan dostları Sırrı Süreyya Önder'e destek olmak için hastaneye akın etti.

Sırrı Süreyya Önder için hastaneye koştular! Ünlülerden destek mesajları

Gece saatlerinde hastaneye gelen Yavuz Bingöl, CNN Türk'e konuştu:

"Biz hemen geldik. Hemen kızını aradım, kendi telefonunu aradım. Evi buraya çok yakın Sırrı'nın. Evvelsi gün bir saat 20 dakika telefonda konuştuk, güldük eğlendik, türkü söyledik. Çok renkli, güleryüzlü biri. Barış sürecine çok büyük katkı koydu."

Sırrı Süreyya Önder için hastaneye koştular! Ünlülerden destek mesajları

TEOMAN

Şarkıcı Teoman ise sosyal medya hesabından, "Sırrı Abi. Eğer ölürsen, İçimden kocaman bir parça daha kopacak. Çok sevdiğim, saydığım, çok beğendiğim, içimi ısıtan biri daha gitmiş olacak buradan.

Sırrı Süreyya Önder için hastaneye koştular! Ünlülerden destek mesajları

İrfan Alış'ın gidişi gibi. Ölme Sırrı Abi. Benimle yine dalga geç. Güldür beni." mesajını paylaştı.

Sırrı Süreyya Önder için hastaneye koştular! Ünlülerden destek mesajları

ATA DEMİRER

Ata Demirer de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Anlatacak çok hikayen, yapacak daha çok işin var Sırrı ağabey. İnşallah bunu da atlatacaksın ve karşılaştığımızda yine beni çok güldüreceksin, biliyorum!" dedi.

Sırrı Süreyya Önder için hastaneye koştular! Ünlülerden destek mesajları

SEDA SAYAN

Seda Sayan ise "Allah şifa versin. Dualarım seninle" ifadelerini kullandı.