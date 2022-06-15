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Sinem Ünsal’ın sevgilisi de oyuncu çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı

Son yılların parlayan oyuncularından biri olan Sinem Ünsal, özel hayatıyla da mercek altına alındı. İlk kez 2017 yılında yayınlanan Çoban Yıldızı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Ünsal, başarılı oyunculuğuyla ekranların aranan yüzlerinden oldu. Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan oyuncunun sevgilisini görenler şaştı kaldı. İşte Sinem Ünsal'ın oyuncu sevgilisi...

Giriş Tarihi: 15.06.2022 19:13 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 19:13
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Sinem Ünsal’ın sevgilisi de oyuncu çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı

Son yılların en sevilen oyuncularından olan Sinem Ünsal, ekranın aranan isimlerinden oldu. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen güzel oyuncu özel hayatıyla da merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sinem Ünsal’ın sevgilisi de oyuncu çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı

Oyunculu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan oyuncunun sevgilisini görenler şaştı kaldı.

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Sinem Ünsal’ın sevgilisi de oyuncu çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı

İşte Sinem Ünsal başta olmak üzere birçok ünlü ismin sevgilisi…

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Sinem Ünsal’ın sevgilisi de oyuncu çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı

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Sinem Ünsal’ın sevgilisi de oyuncu çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı