Sinem Ünsal’ın sevgilisi de oyuncu çıktı! Kim olduğunu gören şaştı kaldı

Son yılların parlayan oyuncularından biri olan Sinem Ünsal, özel hayatıyla da mercek altına alındı. İlk kez 2017 yılında yayınlanan Çoban Yıldızı dizisiyle izleyici karşısına çıkan Ünsal, başarılı oyunculuğuyla ekranların aranan yüzlerinden oldu. Güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan oyuncunun sevgilisini görenler şaştı kaldı. İşte Sinem Ünsal'ın oyuncu sevgilisi...