Sinem Kobal'ın kadrajından Kenan İmirzalıoğlu! Siyah-beyaz kare ilgi gördü

Kobal, ikisinin de oyuncu olması nedeniyle daha önce ödül törenleri gibi etkinliklerde birkaç kez karşılaştıklarını, ancak birbirlerini yakından tanımalarının ortak arkadaşlarının düzenlediği bir yılbaşı etkinliğinde gerçekleştiğini söylemişti.

Sinem Kobal, aylar önce konuk olduğu Empati programında Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma ve ilişkilerinin başlangıcına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.

"KENAN'IN GÜÇLÜ BİR AURASI VARDI"

Ünlü oyuncu, o dönemde aşk arayışında olmadığını belirterek, "Kenan'ın güçlü bir aurası vardı. İlk etapta durumu çok fark edemedim. Sonrasında Kenan'ın beni tanımak istemesi ve bunun için gösterdiği çaba ilişkimizin başlangıcı oldu. Birbirimize âşık olduğumuz ana şahitlik etmek benim için çok kıymetliydi" ifadelerini kullanmıştı.

Evlilik teklifini de anlatan Kobal, Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisine "Sana âşık oldum" dediği günden tam bir yıl sonra evlenme teklif ettiğini açıklamıştı.

"İKİMİZ DE BU EMEĞİ VERMEYE İSTEKLİYİZ"

Mutlu evliliklerinin sırrına da değinen Kobal, "Hayatta 'ruh eşim' diyebileceğin kişiyi bulmak gerçekten büyük bir şans. Sonrasında ise önemli olan o ilişki için emek vermeye gönüllü olmak. Biz ikimiz de bu emeği vermeye istekliyiz." demişti.