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Sinem Kobal'ın kadrajından Kenan İmirzalıoğlu! Siyah-beyaz kare ilgi gördü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Oyuncu Sinem Kobal, tatil paylaşımlarının ardından bu kez eşi Kenan İmirzalıoğlu ile çekilen siyah-beyaz karelerini sosyal medya hesabından yayımladı. Kobal'ın kırmızı kalp emojisiyle paylaştığı romantik fotoğraflar kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Sinem Kobal'ın kadrajından Kenan İmirzalıoğlu! Siyah-beyaz kare ilgi gördü 1

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'nin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. 2016 yılında oyuncu Sinem Kobal ile evlenen İmirzalıoğlu, magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösteriliyor.

Sinem Kobal'ın kadrajından Kenan İmirzalıoğlu! Siyah-beyaz kare ilgi gördü 2

2020 yılında ilk kızları Lalin'i, 2022 yılında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına alan çift, aile yaşamlarını gözlerden uzak sürdürmeyi tercih ediyor. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ise takipçilerinin ilgisini çekiyor.

Sinem Kobal'ın kadrajından Kenan İmirzalıoğlu! Siyah-beyaz kare ilgi gördü 3

Son günlerde tatil kareleriyle adından söz ettiren Sinem Kobal, bu kez eşi Kenan İmirzalıoğlu'na yer verdiği paylaşımıyla dikkat çekti.

Sinem Kobal'ın kadrajından Kenan İmirzalıoğlu! Siyah-beyaz kare ilgi gördü 4

SİNEM KOBAL'DAN ROMANTİK KARELER

Ünlü oyuncu, önce objektifinden çektiği siyah-beyaz Kenan İmirzalıoğlu fotoğrafını yayınladı. Ardından eşiyle birlikte verdiği siyah-beyaz pozu takipçileriyle paylaştı.

Sinem Kobal'ın kadrajından Kenan İmirzalıoğlu! Siyah-beyaz kare ilgi gördü 5

Paylaşımına kırmızı kalp emojisi ekleyen Kobal'ın romantik kareleri, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Sinem Kobal'ın kadrajından Kenan İmirzalıoğlu! Siyah-beyaz kare ilgi gördü 6

NASIL TANIŞTILAR?

İki çocuk sahibi olan çiftin aşk hikâyesi de zaman zaman yeniden gündeme geliyor.

Sinem Kobal, aylar önce konuk olduğu Empati programında Kenan İmirzalıoğlu ile tanışma ve ilişkilerinin başlangıcına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Kobal, ikisinin de oyuncu olması nedeniyle daha önce ödül törenleri gibi etkinliklerde birkaç kez karşılaştıklarını, ancak birbirlerini yakından tanımalarının ortak arkadaşlarının düzenlediği bir yılbaşı etkinliğinde gerçekleştiğini söylemişti.

Sinem Kobal'ın kadrajından Kenan İmirzalıoğlu! Siyah-beyaz kare ilgi gördü 7

"KENAN'IN GÜÇLÜ BİR AURASI VARDI"

Ünlü oyuncu, o dönemde aşk arayışında olmadığını belirterek, "Kenan'ın güçlü bir aurası vardı. İlk etapta durumu çok fark edemedim. Sonrasında Kenan'ın beni tanımak istemesi ve bunun için gösterdiği çaba ilişkimizin başlangıcı oldu. Birbirimize âşık olduğumuz ana şahitlik etmek benim için çok kıymetliydi" ifadelerini kullanmıştı.

Evlilik teklifini de anlatan Kobal, Kenan İmirzalıoğlu'nun kendisine "Sana âşık oldum" dediği günden tam bir yıl sonra evlenme teklif ettiğini açıklamıştı.

"İKİMİZ DE BU EMEĞİ VERMEYE İSTEKLİYİZ"

Mutlu evliliklerinin sırrına da değinen Kobal, "Hayatta 'ruh eşim' diyebileceğin kişiyi bulmak gerçekten büyük bir şans. Sonrasında ise önemli olan o ilişki için emek vermeye gönüllü olmak. Biz ikimiz de bu emeği vermeye istekliyiz." demişti.

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