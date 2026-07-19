Sinem Kobal'ın kadrajından Kenan İmirzalıoğlu! Siyah-beyaz kare ilgi gördü
Oyuncu Sinem Kobal, tatil paylaşımlarının ardından bu kez eşi Kenan İmirzalıoğlu ile çekilen siyah-beyaz karelerini sosyal medya hesabından yayımladı. Kobal'ın kırmızı kalp emojisiyle paylaştığı romantik fotoğraflar kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'nin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. 2016 yılında oyuncu Sinem Kobal ile evlenen İmirzalıoğlu, magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösteriliyor.
2020 yılında ilk kızları Lalin'i, 2022 yılında ise ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına alan çift, aile yaşamlarını gözlerden uzak sürdürmeyi tercih ediyor. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ise takipçilerinin ilgisini çekiyor.
Son günlerde tatil kareleriyle adından söz ettiren Sinem Kobal, bu kez eşi Kenan İmirzalıoğlu'na yer verdiği paylaşımıyla dikkat çekti.
SİNEM KOBAL'DAN ROMANTİK KARELER
Ünlü oyuncu, önce objektifinden çektiği siyah-beyaz Kenan İmirzalıoğlu fotoğrafını yayınladı. Ardından eşiyle birlikte verdiği siyah-beyaz pozu takipçileriyle paylaştı.
Paylaşımına kırmızı kalp emojisi ekleyen Kobal'ın romantik kareleri, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.