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Haberler Galeri Sinem Kobal’ın hasreti sona erdi! Müjdeyi sosyal medyadan verdi: Geldi iki gözümün çiçeği

Sinem Kobal’ın hasreti sona erdi! Müjdeyi sosyal medyadan verdi: Geldi iki gözümün çiçeği

Sinem Kobal'ın kardeş hasreti sona erdi, paylaşımını görenler şaştı kaldı! Bir süredir yurt dışında yaşayan Kerem Kobal, Türkiye'ye dönüş yaptı. Kardeşinin geldiğini sosyal medya hesabından duyuran Kobal, "Geldi iki gözümün çiçeği" notuyla mutluluğunu paylaştı. İşte Sinem Kobal ve kardeşi Kerem Kobal...

Giriş Tarihi: 15.06.2023 12:46 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 12:47
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Sinem Kobal’ın hasreti sona erdi! Müjdeyi sosyal medyadan verdi: Geldi iki gözümün çiçeği

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan Sinem Kobal, anne olmasının ardından oyunculuğa ara vermişti. Şimdilerde ekrana dönme hazırlıklarına başlayan güzel oyuncu, önceki akşam katıldığı davette kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

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Sinem Kobal’ın hasreti sona erdi! Müjdeyi sosyal medyadan verdi: Geldi iki gözümün çiçeği

Kobal, "Her şey yolunda. Çocuklar büyüyor. Lalin 2,5 yaşında, gerçekten Kenan'ın kopyası. Zaten renkleri de ona benziyor. Leyla yeni bir yaşına girdi. Daha ikimizin karışımı ama renkleri bana benziyor. İkisi de çok tatlılar. İnşallah her şey güzel olsun. Heyecanla büyümeleriniz izliyoruz. Biz de yavaş yavaş projeleri okumaya başladık. Tekrar işimizin başındayız" dedi.

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Sinem Kobal’ın hasreti sona erdi! Müjdeyi sosyal medyadan verdi: Geldi iki gözümün çiçeği

"BENCE KENAN ŞAHENE BİR BABA"

Eşi Kenan İmirzalıoğlu'na övgüler yağdıran Kobal, "Onun adına konuşmayayım ama bence şahane bir baba… Çok şanslıyım. Ona buradan teşekkür edeyim" dedi. Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 'Üçüncü çocuk gelir mi?' sorusuna ise şu yanıtı verdi: ''Yok, ben de çalışmayı özledim. Üretmek de istiyorum. Dediğim gibi hayırlısıyla önümüzdeki günlerde bakacağız.'' dedi.

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Sinem Kobal’ın hasreti sona erdi! Müjdeyi sosyal medyadan verdi: Geldi iki gözümün çiçeği

Sosyal medyada kardeşinin geldiği haberini paylaşan Sinem Kobal yine gündem oldu.

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Sinem Kobal’ın hasreti sona erdi! Müjdeyi sosyal medyadan verdi: Geldi iki gözümün çiçeği

Bir süredir yurt dışında yaşayan Kerem Kobal'ı görenler şaştı kaldı.