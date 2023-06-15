15 Haziran 2023, Perşembe
Sinem Kobal’ın hasreti sona erdi! Müjdeyi sosyal medyadan verdi: Geldi iki gözümün çiçeği
Sinem Kobal'ın kardeş hasreti sona erdi, paylaşımını görenler şaştı kaldı! Bir süredir yurt dışında yaşayan Kerem Kobal, Türkiye'ye dönüş yaptı. Kardeşinin geldiğini sosyal medya hesabından duyuran Kobal, "Geldi iki gözümün çiçeği" notuyla mutluluğunu paylaştı. İşte Sinem Kobal ve kardeşi Kerem Kobal...
Giriş Tarihi: 15.06.2023 12:46 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 12:47
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