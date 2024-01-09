09 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sinem Kobal’ın formunun sırrı ortaya çıktı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı: Kim der 2 çocuk annesi

Sinem Kobal’ın formunun sırrı ortaya çıktı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı: Kim der 2 çocuk annesi

Hemen her hareketiyle gündem olmaya devam eden Sinem Kobal, son paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşan güzel oyuncunun fit halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sinem Kobal için "Kim der iki çocuk annesi" yorumu geldi. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 09.01.2024 17:45
  • 1
  • 115
Sinem Kobal’ın formunun sırrı ortaya çıktı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı: Kim der 2 çocuk annesi

Kenan İmirzaıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımıyla yine çok konuşuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 115
Sinem Kobal’ın formunun sırrı ortaya çıktı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı: Kim der 2 çocuk annesi

Bu kez spor salonunda çektiği görüntüleri Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu, kısa sürede gündeme oturdu.

  • 3
  • 115
Sinem Kobal’ın formunun sırrı ortaya çıktı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı: Kim der 2 çocuk annesi

Binlerce yorum ve beğeni alan görüntülerde Sinem Kobal'ın fit hali dikkat çekti. Kobal için "Kim der iki çocuk annesi" yorumu yapıldı.

  • 4
  • 115
Sinem Kobal’ın formunun sırrı ortaya çıktı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı: Kim der 2 çocuk annesi

İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...

  • 5
  • 115
Sinem Kobal’ın formunun sırrı ortaya çıktı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı: Kim der 2 çocuk annesi