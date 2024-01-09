Sinem Kobal’ın formunun sırrı ortaya çıktı! Paylaşımı sosyal medyayı salladı: Kim der 2 çocuk annesi

Hemen her hareketiyle gündem olmaya devam eden Sinem Kobal, son paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vurdu. Spor yaptığı anları takipçileriyle paylaşan güzel oyuncunun fit halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sinem Kobal için "Kim der iki çocuk annesi" yorumu geldi. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımı...