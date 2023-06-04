Sinem Kobal’ın davet tarzı sosyal medyayı salladı! “Kim der iki çocuk annesi”

Emmy's tarafından düzenlenen ve İstanbul'da ilk kez Ay Yapım'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Academy Day"in kapanış gecesi partisine Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile katıldı. Sinem Kobal'ın fit hali ve tarzı dikkat çekerken görenler "Kocasından tanıdım bu kadına ne olmuş" yorumlarından bulundu.