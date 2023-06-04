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Sinem Kobal’ın davet tarzı sosyal medyayı salladı! “Kim der iki çocuk annesi”

Emmy's tarafından düzenlenen ve İstanbul'da ilk kez Ay Yapım'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Academy Day"in kapanış gecesi partisine Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile katıldı. Sinem Kobal'ın fit hali ve tarzı dikkat çekerken görenler "Kocasından tanıdım bu kadına ne olmuş" yorumlarından bulundu.

Giriş Tarihi: 04.06.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 11:58
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Sinem Kobal’ın davet tarzı sosyal medyayı salladı! “Kim der iki çocuk annesi”

Anne olmasının ardından oyunculuğa ara veren Sinem Kobal, geri döneceği müjdesiyle sevenlerini heyecanlandırmıştı.

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Sinem Kobal’ın davet tarzı sosyal medyayı salladı! “Kim der iki çocuk annesi”

Güzel oyuncu geçtiğimiz akşam eşi Kenan İmirzalıoğlu ile bir davete katıldı. 2 çocuk annesi Kobal geceye siyahlar içinde geldi.

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Sinem Kobal’ın davet tarzı sosyal medyayı salladı! “Kim der iki çocuk annesi”

Fit haliyle dikkat çeken Kobal'ı görenler "İki çocuktan sonra böyle fit olmayı bize de nasip etsin Allah", "Maşallah kim der iki çocuk doğurdu" yorumlarında bulundu.

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Sinem Kobal’ın davet tarzı sosyal medyayı salladı! “Kim der iki çocuk annesi”

İşte Sinem Kobal'ın davet tarzı...

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Sinem Kobal’ın davet tarzı sosyal medyayı salladı! “Kim der iki çocuk annesi”

Fit haliyle bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturan Sinem Kobal'ın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu.

İşte Sinem Kobal başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...