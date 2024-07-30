Sinem Kobal'dan ilk kare geldi! 7 yıl ara vermişti...

2006 yılında ekranlara gelen fantastik çocuk dizisinde hayat verdiği 'Selena' karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştirmişti. Sanat camiasında mutlu evliliği ve aile hayatı ile parmakla gösterilen Kobal, 7 senedir dizi ve film projelerinde yer almıyordu. Geçtiğimiz günlerde güzel oyuncudan müjdeli haber geldi. Sinem Kobal yıllar sonra setlere döndü. Her Şeyin Başı Merkür adlı filmde başrol oynayan Kobal, setten ilk karesini paylaştı. Ünlü oyuncunun fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Giriş: 30.07.2024 16:23 Güncelleme: 30.07.2024 16:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL