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Sinem Kobal'dan ilk kare geldi! 7 yıl ara vermişti...

2006 yılında ekranlara gelen fantastik çocuk dizisinde hayat verdiği 'Selena' karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştirmişti. Sanat camiasında mutlu evliliği ve aile hayatı ile parmakla gösterilen Kobal, 7 senedir dizi ve film projelerinde yer almıyordu. Geçtiğimiz günlerde güzel oyuncudan müjdeli haber geldi. Sinem Kobal yıllar sonra setlere döndü. Her Şeyin Başı Merkür adlı filmde başrol oynayan Kobal, setten ilk karesini paylaştı. Ünlü oyuncunun fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 30.07.2024 16:23 Güncelleme: 30.07.2024 16:23
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Sinem Kobal’dan ilk kare geldi! 7 yıl ara vermişti...

Sinem Kobal, Küçük Sırlar, Selena, Romantik Komedi gibi pek çok dizi ve filmde yer aldı.

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Sinem Kobal’dan ilk kare geldi! 7 yıl ara vermişti...

Hayat verdiği Selena karakteri ile milyonların gönlünde taht kuran Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturmuştu.

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Sinem Kobal’dan ilk kare geldi! 7 yıl ara vermişti...

Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çifti sanat camiasında mutlu evliliği ile parmakla gösteriliyor.

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Sinem Kobal’dan ilk kare geldi! 7 yıl ara vermişti...

Güzel oyuncunun bu evlilikten 2 kız çocuğu dünyaya geldi.

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Sinem Kobal’dan ilk kare geldi! 7 yıl ara vermişti...

Ünlü çift, çocuklarına Lalin ve Leyla isimlerini verdi.