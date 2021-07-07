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Sinem Kobal takipçilerini ikiye böldü! Bunu ilk kez yaptı! Son hali şaşırttı

Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu evliliğini devam ettiren Sinem Kobal, kızı Lalin'i kucağına almasının ardından ekrana ara vermişti. Paylaşımlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, son haliyle şaşırttı. Sarı olan saçlarının rengini değiştiren Kobal, takipçilerini ikiye böldü. İşte yeni imajı...

Giriş Tarihi: 07.07.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 10:16
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Sinem Kobal takipçilerini ikiye böldü! Bunu ilk kez yaptı! Son hali şaşırttı

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Sinem Kobal, son paylaşımıyla takipçilerini şaşırttı. Güzel oyuncunun yeni imajı takipçilerini ikiye böldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sinem Kobal takipçilerini ikiye böldü! Bunu ilk kez yaptı! Son hali şaşırttı

Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Kobal, son halini takipçilerinin beğenisine sundu.

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Sinem Kobal takipçilerini ikiye böldü! Bunu ilk kez yaptı! Son hali şaşırttı

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Yıllardır sarı olan saçlarını radikal bir kararla koyu renge boyatan Kobal'ın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Sinem Kobal takipçilerini ikiye böldü! Bunu ilk kez yaptı! Son hali şaşırttı

Oyuncunun yeni imajı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncunun yeni imajını beğenerek "Güzele ne yakışmaz", "Bayıldım! Siyah senin rengin" yorumlarında bulundu.

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Sinem Kobal takipçilerini ikiye böldü! Bunu ilk kez yaptı! Son hali şaşırttı

Ancak bir kısım sosyal medya kullanıcısı Sinem Kobal'ın son halini beğenmediklerini dile getirdi.