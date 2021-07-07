07 Temmuz 2021, Çarşamba
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Sinem Kobal takipçilerini ikiye böldü! Bunu ilk kez yaptı! Son hali şaşırttı
Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu evliliğini devam ettiren Sinem Kobal, kızı Lalin'i kucağına almasının ardından ekrana ara vermişti. Paylaşımlarıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, son haliyle şaşırttı. Sarı olan saçlarının rengini değiştiren Kobal, takipçilerini ikiye böldü. İşte yeni imajı...
Giriş Tarihi: 07.07.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 10:16
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