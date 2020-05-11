Sinem Kobal hamile olduğu haberini sızdıran kişinin peşine düştü

4 yıl önce Cunda'da muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan müjdeli haber geldi. Çift bir süre önce çocuk sahibi olmak istediklerini açıklamalarının ardından Sinem Kobal'ın 4 aylık hamile olduğu haberleri gündeme geldi. Nazardan korkan Kobal bebek haberini sadece aileleri ve yakın dostlarıyla paylaştığı öğrenilmişti. Hamile olduğu haberleri ile manşet olan oyuncu, bu bilginin kısa sürede yayılmasıyla harekete geçti.