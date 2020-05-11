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Sinem Kobal hamile olduğu haberini sızdıran kişinin peşine düştü

4 yıl önce Cunda'da muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'ndan müjdeli haber geldi. Çift bir süre önce çocuk sahibi olmak istediklerini açıklamalarının ardından Sinem Kobal'ın 4 aylık hamile olduğu haberleri gündeme geldi. Nazardan korkan Kobal bebek haberini sadece aileleri ve yakın dostlarıyla paylaştığı öğrenilmişti. Hamile olduğu haberleri ile manşet olan oyuncu, bu bilginin kısa sürede yayılmasıyla harekete geçti.

Giriş Tarihi: 11.05.2020 13:53 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 13:56
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Sinem Kobal hamile olduğu haberini sızdıran kişinin peşine düştü

4 yıl önce Cunda'da dünyaevine giren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, bebekleri olacağı haberiyle gündeme gelmişti.

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Sinem Kobal hamile olduğu haberini sızdıran kişinin peşine düştü

Geçtiğimiz günlerde Sinem Kobal'ın 15 haftalık hamile olduğu ve kız bebek beklediği yönündeki haberler magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Sinem Kobal hamile olduğu haberini sızdıran kişinin peşine düştü

Nazara inandığı için hamileliğini gizlemek isteyen oyuncunun, haberin kısa sürede gazetelere yansımasıyla canı sıkıldı.

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Sinem Kobal hamile olduğu haberini sızdıran kişinin peşine düştü

WhatsApp grubunda sevincini arkadaşlarıyla paylaşan Kobal, haberi basına sızdıran arkadaşının peşine düştü

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Sinem Kobal hamile olduğu haberini sızdıran kişinin peşine düştü

"EŞİM RAHAT BİR HAMİLELİK SÜRECİ GEÇİRİYOR"

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde Emirgan'da objektiflere yansımıştı. İmirzalıoğlu, "Bebeğimizi kucağımıza almak için çok heyecanlıyız. Allah sağlıklı olarak kucağımıza almayı nasip etsin" demişti.