Sinan Özen’in kızı Neva 6 kez ameliyat olmuştu! Sevenlerinden dua istedi…

2016 yılında dünyaevine giren Sinan Özen ve Burcu Kartal geçtiğimiz yıl ikizleri Neva ve Sanberk'i kucağına almıştı. Kızları Neva'nın rahatsızlığını öğrenince hemen tedaviye başlayan çift, zor günler yaşadı. 'Dünya Kız Çocukları Günü'nde kızı Neva ile fotoğrafını paylaşan Özen, bugüne kadar 6 kez ameliyat olan kızı için dua istedi.