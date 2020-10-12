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Sinan Özen’in kızı Neva 6 kez ameliyat olmuştu! Sevenlerinden dua istedi…

2016 yılında dünyaevine giren Sinan Özen ve Burcu Kartal geçtiğimiz yıl ikizleri Neva ve Sanberk'i kucağına almıştı. Kızları Neva'nın rahatsızlığını öğrenince hemen tedaviye başlayan çift, zor günler yaşadı. 'Dünya Kız Çocukları Günü'nde kızı Neva ile fotoğrafını paylaşan Özen, bugüne kadar 6 kez ameliyat olan kızı için dua istedi.

Giriş Tarihi: 12.10.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 09:40
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Sinan Özen’in kızı Neva 6 kez ameliyat olmuştu! Sevenlerinden dua istedi…

Sinan Özen'in 8 aylık kızı Neva, bağırsak rahatsızlığından dolayı 6 kez ameliyat geçirmişti.

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Sinan Özen’in kızı Neva 6 kez ameliyat olmuştu! Sevenlerinden dua istedi…

'Dünya Kız Çocukları Günü'nde sosyal medya hesabından kızı ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcı takipçilerinden dua isterken paylaşımına şu notu düştü:

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Sinan Özen’in kızı Neva 6 kez ameliyat olmuştu! Sevenlerinden dua istedi…

'GÜÇLÜ KIZLAR, GÜÇLÜ YARINLAR DEMEK'

Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demek, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" kutlu olsun… Bu vesileyle kızım Neva 17 Ekim Cumartesi günü önemli bir ameliyata girecek dualarınızı eksik etmeyin...

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Sinan Özen’in kızı Neva 6 kez ameliyat olmuştu! Sevenlerinden dua istedi…

NE OLMUŞTU?

Fantezi müziğinin sevilen ismi Sinan Özen ve 4 yıl önce evlendiği Burcu Kartal'ın ikiz bebekleri şubat ayında dünyaya geldi.

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Sinan Özen’in kızı Neva 6 kez ameliyat olmuştu! Sevenlerinden dua istedi…

Ancak sanatçının bu mutluluğu kızının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü. Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü.