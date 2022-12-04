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Haberler Galeri Sinan Akçıl’dan Zeynep Koçak’ın programında çok konuşulacak imam nikahı itirafı! Aleyna Kalaycıoğlu ile beraberdi… 4 kez…

Sinan Akçıl’dan Zeynep Koçak’ın programında çok konuşulacak imam nikahı itirafı! Aleyna Kalaycıoğlu ile beraberdi… 4 kez…

Yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu ile bir süredir aşk yaşayan ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, son günlerde sürekli inanılmaz değişimiyle adından söz ettiren Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla ünlenen Zeynep Koçak'ın YouTube'da yayınlanan programına katıldı. Sinan Akçıl'ın imam nikahı itirafı Koçak'ı şoke etti. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 04.12.2022 11:10 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 11:10
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Sinan Akçıl’dan Zeynep Koçak’ın programında çok konuşulacak imam nikahı itirafı! Aleyna Kalaycıoğlu ile beraberdi… 4 kez…

Burcu Kıratlı ile 2 defa evlenip boşanan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, şu sıralarda Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile beraberlik yaşıyor.

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Sinan Akçıl’dan Zeynep Koçak’ın programında çok konuşulacak imam nikahı itirafı! Aleyna Kalaycıoğlu ile beraberdi… 4 kez…

İnişli çıkışlı aşk hayatıyla adından sık sık söz ettiren Sinan Akçıl katıldığı programda dikkat çeken bir itirafta bulundu.

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Sinan Akçıl’dan Zeynep Koçak’ın programında çok konuşulacak imam nikahı itirafı! Aleyna Kalaycıoğlu ile beraberdi… 4 kez…

Sinan Akçıl, Zeynep Koçak'ın YouTube'da yayınlanan programına katıldı. Şarkıcının yayında yaptığı itiraf stüdyoda büyük şaşkınlıklara yol açtı.

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Sinan Akçıl’dan Zeynep Koçak’ın programında çok konuşulacak imam nikahı itirafı! Aleyna Kalaycıoğlu ile beraberdi… 4 kez…

"4 KEZ İMAM NİKAHI YAPTIM"

Şarkıcı, "Kendinle ilgili bir magazin haberi çıkartsan bu ne olurdu?" sorusuna "4 kere imam nikahı yaptım" diye yanıt verdi. Akçıl, kimlerle nikah kıydığı sorusuna ise yanıt vermemeyi tercih etti.

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Sinan Akçıl’dan Zeynep Koçak’ın programında çok konuşulacak imam nikahı itirafı! Aleyna Kalaycıoğlu ile beraberdi… 4 kez…

"BUNDAN SONRA YAPACAĞIN İLK İŞ…"

Koçak'ın "Neden imam nikahı kıyıyorsun?" sorusuna yanıtı ise "Bundan sonra yapacağın ilk iş resmi nikah" dedi.