Sinan Akçıl’dan Zeynep Koçak’ın programında çok konuşulacak imam nikahı itirafı! Aleyna Kalaycıoğlu ile beraberdi… 4 kez…

"4 KEZ İMAM NİKAHI YAPTIM"

Şarkıcı, "Kendinle ilgili bir magazin haberi çıkartsan bu ne olurdu?" sorusuna "4 kere imam nikahı yaptım" diye yanıt verdi. Akçıl, kimlerle nikah kıydığı sorusuna ise yanıt vermemeyi tercih etti.