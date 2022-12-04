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Sinan Akçıl’dan Zeynep Koçak’ın programında çok konuşulacak imam nikahı itirafı! Aleyna Kalaycıoğlu ile beraberdi… 4 kez…
Yarışmacı Aleyna Kalaycıoğlu ile bir süredir aşk yaşayan ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, son günlerde sürekli inanılmaz değişimiyle adından söz ettiren Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla ünlenen Zeynep Koçak'ın YouTube'da yayınlanan programına katıldı. Sinan Akçıl'ın imam nikahı itirafı Koçak'ı şoke etti. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 04.12.2022 11:10Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 11:10