Sinan Akçıl’dan üçüncü evliliğe yeşil ışık! Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşıyordu...

Sinan Akçıl, ikinci kez nikah masasına oturduğu Burcu Kıratlı'dan geçtiğimiz mayıs ayında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılıktan kısa bir süre sonra düet yaptığı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan ünlü popçudan şaşırtan evlilik açıklaması geldi. 40 yaşındaki Sinan Akçıl, "Her an evlenebilirim" diyerek üçüncü kez evliliğe yeşil ışık yaktı.