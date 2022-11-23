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Sinan Akçıl’dan üçüncü evliliğe yeşil ışık! Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşıyordu...

Sinan Akçıl, ikinci kez nikah masasına oturduğu Burcu Kıratlı'dan geçtiğimiz mayıs ayında anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ayrılıktan kısa bir süre sonra düet yaptığı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan ünlü popçudan şaşırtan evlilik açıklaması geldi. 40 yaşındaki Sinan Akçıl, "Her an evlenebilirim" diyerek üçüncü kez evliliğe yeşil ışık yaktı.

Giriş Tarihi: 23.11.2022 13:44
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Sinan Akçıl’dan üçüncü evliliğe yeşil ışık! Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşıyordu...

2019 yılında Amsterdam'da nikah masasına oturan şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı 9 ay sonra boşanmışlardı. Ayrılıkları 20 gün süren ikili, barıştıktan sonra 2021 yılında yeniden evlenmişti. Ancak ikinci kez ayrılık kararı alan ünlü çift, geçtiğimiz mayısta boşanmıştı.

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Sinan Akçıl’dan üçüncü evliliğe yeşil ışık! Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşıyordu...

Sinan Akçıl boşanmanın ardından Survivor yarışmasıyla adından söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.

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Sinan Akçıl’dan üçüncü evliliğe yeşil ışık! Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşıyordu...

Sinan Akçıl, 'Yanımdadır' şarkısında düet yaptığı genç şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikteliklerini doğruladı.

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Sinan Akçıl’dan üçüncü evliliğe yeşil ışık! Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşıyordu...

Akçıl, "Ben bu aşk haberlerinden rahatsız değilim. Güzel bir birlikteliğimiz var, doğrudur. Çok mutluyuz." demişti.

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Sinan Akçıl’dan üçüncü evliliğe yeşil ışık! Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşıyordu...

"BURCU YALAN SÖYLÜYOR"

Şarkıcı, Burcu Kıratlı'nın, "Aleyna annesiyle Sinan'dan şarkı istemeye gelmişti. Sinan'a, 'Abi' diyordu" cümleleri ile ilgili sorulara ise, "Bir kez geldi annesiyle zaten. Burcu yalan söylüyor. Abi falan demedi Aleyna bana" ifadelerini kullanmıştı.