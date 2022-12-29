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Sinan Akçıl pişti üstüne pişti yaşadı! Burcu Kıratlı ve Aleyna Kalaycıoğlu ile köşe kapmaca oynadı

Günaydın'ın yılbaşı partisinde sanat, sosyete, iş ve spor dünyasından birçok isim yan yana geldi. Parti renkli anlara sahne olurken ünlü isimler birbirleriyle hasret giderip sohbet etti. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ise partide pişti üstüne pişti yaşadı. Burcu Kıratlı ile köşe kapmaca oynayan Akçıl, üstüne geçtiğimiz aylarda kısa süreli birliktelik yaşadığı Aleyna Kalaycıoğlu ile de karşılaştı. Üç ünlü isim, mekanın ayrı köşelerinde eğlendi. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 29.12.2022 10:06
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Sinan Akçıl pişti üstüne pişti yaşadı! Burcu Kıratlı ve Aleyna Kalaycıoğlu ile köşe kapmaca oynadı

Günaydın sanat, sosyete, iş ve spor dünyasının ünlü isimlerini buluşturduğu yılbaşı partisiyle seneyi kapatıp 2023'e merhaba dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sinan Akçıl pişti üstüne pişti yaşadı! Burcu Kıratlı ve Aleyna Kalaycıoğlu ile köşe kapmaca oynadı

Geceye katılanlar DJ Ozan Doğulu ve Berkay şarkılarıyla da eğlendi.

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Sinan Akçıl pişti üstüne pişti yaşadı! Burcu Kıratlı ve Aleyna Kalaycıoğlu ile köşe kapmaca oynadı

Gece üst üste pişti yaşayan Sinan Akçıl ise adeta köşe kapmaca oynadı.

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Sinan Akçıl pişti üstüne pişti yaşadı! Burcu Kıratlı ve Aleyna Kalaycıoğlu ile köşe kapmaca oynadı

Gecede iki kez evlenip boşandığı oyuncu Burcu Kıratlı ile köşe kapmaca oynayan Akçıl, üstüne geçtiğimiz aylarda kısa süreli birliktelik yaşadığı Aleyna Kalaycıoğlu ile de karşılaştı. Üç ünlü isim, mekanın ayrı köşelerinde eğlendi.

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Sinan Akçıl pişti üstüne pişti yaşadı! Burcu Kıratlı ve Aleyna Kalaycıoğlu ile köşe kapmaca oynadı

Şarkıcı Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019 tarihinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da nikâh masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmıştı. Birbirlerinden uzak kalmaya dayanamayan ikili, yeniden bir araya gelmiş ve Şubat 2021'de ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Ancak bu birliktelik de uzun sürmemiş ve ünlü çift 11 Mayıs 2022 tarihinde boşanmıştı.