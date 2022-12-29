29 Aralık 2022, Perşembe
Sinan Akçıl pişti üstüne pişti yaşadı! Burcu Kıratlı ve Aleyna Kalaycıoğlu ile köşe kapmaca oynadı
Günaydın'ın yılbaşı partisinde sanat, sosyete, iş ve spor dünyasından birçok isim yan yana geldi. Parti renkli anlara sahne olurken ünlü isimler birbirleriyle hasret giderip sohbet etti. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ise partide pişti üstüne pişti yaşadı. Burcu Kıratlı ile köşe kapmaca oynayan Akçıl, üstüne geçtiğimiz aylarda kısa süreli birliktelik yaşadığı Aleyna Kalaycıoğlu ile de karşılaştı. Üç ünlü isim, mekanın ayrı köşelerinde eğlendi. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 29.12.2022 10:06
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