Sinan Akçıl pişti üstüne pişti yaşadı! Burcu Kıratlı ve Aleyna Kalaycıoğlu ile köşe kapmaca oynadı

Şarkıcı Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019 tarihinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da nikâh masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmıştı. Birbirlerinden uzak kalmaya dayanamayan ikili, yeniden bir araya gelmiş ve Şubat 2021'de ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Ancak bu birliktelik de uzun sürmemiş ve ünlü çift 11 Mayıs 2022 tarihinde boşanmıştı.