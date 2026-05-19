Sinan Akçıl "önüne gelen şarkı yapıyor" deyip meslektaşlarını eleştirdi

Milli Takım için hazırladığı "Türkler Geliyor" marşıyla büyük beğeni toplayan Sinan Akçıl, Eskişehir'deki konserinde peş peşe milli marş yapan meslektaşlarını sert eleştirilerde bulundu: "Milli duygular ekmek teknesi değildir!"

2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız için özel bir marş hazırlayacağını duyuran ünlü popçu Sinan Akçıl, söz verdiği "Türkler Geliyor" adlı yeni eserini dinleyicileriyle buluşturdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yılına anlamlı bir atıfta bulunarak 14 Mayıs günü saat tam 19.23'te yayınlanan marş, kısa sürede on binlerce kez dinlenerek büyük bir ilgi odağı haline geldi.

Heyecanını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Akçıl, marşı klibiyle birlikte yayınlamak için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gerekli tüm izinleri aldıklarını belirtti. Projeyi ilk olarak Türk müziğinin dev isimleri Ajda Pekkan ve Demet Akalın'a dinlettiğini söyleyen ünlü müzisyen, bu iki ismi kendisi için "totem ve uğur" olarak nitelendirdi. SİNAN AKÇIL'DAN "TÜRKLER GELİYOR"

"ÖNEMLİ OLAN HALKIMIZIN TESCİLLEMESİ" Marşın resmiyet kazanması süreciyle ilgili konuşan Akçıl, şu ifadeleri kullanmıştı: "Federasyonun tescillemesi önemli ama asıl önemli olan halkımızın tescillemesi. Statlarda bu marşın çalındığını duyarsam çok mutlu olurum." Bu eserin sadece bir futbol şarkısı olmadığının altını çizen popçu, "Türkler Geliyor"un artık tüm Türkiye'nin ortak şarkısı olduğunu vurguladı.

MESLEKTAŞLARINA SERT GÖNDERME: "ÖNÜNE GELEN ŞARKI YAPIYOR" Marşta yer alan "Annelerin duasıyla bu Dünya Kupası'na Türkler geliyor!" ve "Açık söylüyorum, seni sevmeyen ölsün" sözleri sosyal medyada fırtınalar estirmeye devam ederken, Sinan Akçıl'dan gündeme bomba gibi düşecek yeni bir hamle geldi.

Eskişehir Kültür Yolu Festivali kapsamında Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne alan ünlü sanatçı, binlerce hayranının sevgi seliyle karşılaştı. Konserinde yeni marşını canlı olarak seslendiren Akçıl, şarkı aralarında son dönemde peş peşe milli marş projesi yapan diğer meslektaşlarına sert bir göndermede bulundu.

Akçıl, sahnede yaptığı konuşmada şu çarpıcı ifadeleri kullandı: "Maalesef önüne gelen şarkı yapıyor. Bu milli bir meseledir; 'o yaptı, ben de yapayım' diye bir durum olamaz. Milli Takım ve milli duygular, kimse için bir ekmek teknesi değildir."