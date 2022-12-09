HaberlerGaleriSinan Akçıl imam nikahı itirafıyla şoke etmişti! Yeni itirafına sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ne diyecek? Gizlisi kalmadı! Her birinin yeri ayrı...
Sinan Akçıl imam nikahı itirafıyla şoke etmişti! Yeni itirafına sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ne diyecek? Gizlisi kalmadı! Her birinin yeri ayrı...
Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, 2021'de ikinci defa evlendiği Burcu Kıratlı ile geçen mayısta yollarını ayırmıştı. Sinan Akçıl boşanmanın akabinde düet yaptığı Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte olmaya başladı. Geçen günlerde bomba imam nikahı itirafıyla şaşkına çeviren Akçıl'dan çok konuşulacak evlilik açıklaması…
Giriş Tarihi: 09.12.2022 10:12Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 10:12