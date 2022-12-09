Sinan Akçıl imam nikahı itirafıyla şoke etmişti! Yeni itirafına sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ne diyecek? Gizlisi kalmadı! Her birinin yeri ayrı...

"Ben çok inançlı biriyim. Dışarıdan öyle görünmüyorum diye bu açıklamam insanları şaşırttı. Hayatım boyunca çok ilişkim oldu ama bunlar için dört tanesinin yeri benim için ayrıdır. Uzun ilişki yaşadığım Burcu dahil dört tanesine de dini nikah kıydım. İlişkiyi yürütemedik, yürütseydik resmi nikah da kıyardık. Her ilişki resmi nikahla sonuçlanmıyor, o yüzden birlikteliklerime manevi bir anlam katmak için bu yolu seçiyorum."