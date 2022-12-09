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Haberler Galeri Sinan Akçıl imam nikahı itirafıyla şoke etmişti! Yeni itirafına sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ne diyecek? Gizlisi kalmadı! Her birinin yeri ayrı...

Sinan Akçıl imam nikahı itirafıyla şoke etmişti! Yeni itirafına sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ne diyecek? Gizlisi kalmadı! Her birinin yeri ayrı...

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, 2021'de ikinci defa evlendiği Burcu Kıratlı ile geçen mayısta yollarını ayırmıştı. Sinan Akçıl boşanmanın akabinde düet yaptığı Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte olmaya başladı. Geçen günlerde bomba imam nikahı itirafıyla şaşkına çeviren Akçıl'dan çok konuşulacak evlilik açıklaması…

Giriş Tarihi: 09.12.2022 10:12 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 10:12
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Sinan Akçıl imam nikahı itirafıyla şoke etmişti! Yeni itirafına sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ne diyecek? Gizlisi kalmadı! Her birinin yeri ayrı...

Sinan Akçıl'dan dikkat çeken itiraflar gelmeye başladı! Gizlisi saklısı kalmadı! 2019'da Amsterdam'da evlenen şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı 9 ay sonra ayrılmışlardı. Ayrılıkları sadece 20 gün süren ikili, barıştıktan sonra geçen sene tekrar evlenmişti. Fakat yeniden ayrılık kararı alan ünlü ikili, geçen mayısta tekrar boşanmıştı.

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Sinan Akçıl imam nikahı itirafıyla şoke etmişti! Yeni itirafına sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ne diyecek? Gizlisi kalmadı! Her birinin yeri ayrı...

Sinan Akçıl boşanmanın ardından Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Akçıl, 'Yanımdadır' şarkısında düet yaptığı genç şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile beraberliklerini yalanlamadı. Akçıl, "Güzel bir birlikteliğimiz var, doğrudur. Çok mutluyuz." Şeklinde konuşmuştu.

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Sinan Akçıl imam nikahı itirafıyla şoke etmişti! Yeni itirafına sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ne diyecek? Gizlisi kalmadı! Her birinin yeri ayrı...

Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Sinan Akçıl, Zeynep Koçak'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Şarkıcının yayında yaptığı itiraf ise herkesi şaşırtmıştı.

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Sinan Akçıl imam nikahı itirafıyla şoke etmişti! Yeni itirafına sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ne diyecek? Gizlisi kalmadı! Her birinin yeri ayrı...

"ÇOK İLİŞKİM OLDU AMA BUNLAR İÇİN DÖRT TANESİNİN YERİ BENİM İÇİN AYRIDIR"

Sinan Akçıl'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı 'dini nikah' açıklaması basında çok yer aldı. Medyanın yakından takip ettiği Akçıl ile hem bu açıklamasını hem de gelecek planını konuştuk. Günaydın'a verdiği röportajda açıklamayı gündem olmak için yapmadığını belirten Akçıl, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

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Sinan Akçıl imam nikahı itirafıyla şoke etmişti! Yeni itirafına sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ne diyecek? Gizlisi kalmadı! Her birinin yeri ayrı...

"Ben çok inançlı biriyim. Dışarıdan öyle görünmüyorum diye bu açıklamam insanları şaşırttı. Hayatım boyunca çok ilişkim oldu ama bunlar için dört tanesinin yeri benim için ayrıdır. Uzun ilişki yaşadığım Burcu dahil dört tanesine de dini nikah kıydım. İlişkiyi yürütemedik, yürütseydik resmi nikah da kıyardık. Her ilişki resmi nikahla sonuçlanmıyor, o yüzden birlikteliklerime manevi bir anlam katmak için bu yolu seçiyorum."