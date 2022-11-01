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Sinan Akçıl Burcu Kıratlı arasında Aleyna Kalaycıoğlu krizi! “Yalan söylüyor”

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı Aleyna Kalaycıoğlu nedeniyle karşı karşıya geldi. Mayıs ayında Kıratlı'dan boşanan Sinan Akçıl, Survivor yarışmasıyla adını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Burcu Kıratlı, Kalaycıoğlu için, "Aleyna annesiyle Sinan'dan şarkı istemeye gelmişti. Sinan'a, 'Abi' diyordu" açıklamasını yapmıştı. Aşk haberlerini doğrulayan Akçıl, eski eşini yalan söylemekle suçladı.

Giriş Tarihi: 01.11.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 09:21
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Sinan Akçıl Burcu Kıratlı arasında Aleyna Kalaycıoğlu krizi! “Yalan söylüyor”

Şarkıcı Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019 tarihinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da nikâh masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmıştı. Birbirlerinden uzak kalmaya dayanamayan ikili, yeniden bir araya gelmiş ve Şubat 2021'de ikinci kez nikâh masasına oturmuştu. Ancak bu birliktelik de uzun sürmemiş ve ünlü çift 11 Mayıs 2022 tarihinde boşanmıştı.

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Sinan Akçıl Burcu Kıratlı arasında Aleyna Kalaycıoğlu krizi! “Yalan söylüyor”

"ALEYNA TİLKİ'Yİ GEÇECEK"

Akçıl, son olarak Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor 2021' programı ile ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu ile single çıkarmıştı.

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Sinan Akçıl Burcu Kıratlı arasında Aleyna Kalaycıoğlu krizi! “Yalan söylüyor”

Ünlü şarkıcı, yarışma sonrası şarkıcılığa adım atan Aleyna hakkında, "Çok güzel sesi var, Aleyna Tilki'yi geçecek" açıklamasını yapmıştı. Kalaycıoğlu, bu sözler sonrası popçunun konserinde kısa süreli olarak sahne almıştı. İkili, son olarak Aleyna Kalaycıoğlu'nun doğum günü için Paris'e gitmişti.

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Sinan Akçıl Burcu Kıratlı arasında Aleyna Kalaycıoğlu krizi! “Yalan söylüyor”

'AŞK' İDDİALARINA YANIT YOK

İkili, geçtiğimiz hafta birlikte Ortaköy'de görüntülenmişti. Basın mensupları, şarkıcıya "Aşk başladı mı?" sorusunu yöneltmişti. Sinan Akçıl ve Aleyna Kalaycıoğlu, yanıt vermeden gülerek yoluna devam etmişti.

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Sinan Akçıl Burcu Kıratlı arasında Aleyna Kalaycıoğlu krizi! “Yalan söylüyor”

"İŞLE İLGİLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Tüm bu yaşananlardan sonra Sarıyer'de görüntülenen Burcu Kıratlı, Akçıl ve Kalaycıoğlu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: