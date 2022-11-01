29 Aralık 2022, Perşembe
Sinan Akçıl Burcu Kıratlı arasında Aleyna Kalaycıoğlu krizi! “Yalan söylüyor”
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı Aleyna Kalaycıoğlu nedeniyle karşı karşıya geldi. Mayıs ayında Kıratlı'dan boşanan Sinan Akçıl, Survivor yarışmasıyla adını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Burcu Kıratlı, Kalaycıoğlu için, "Aleyna annesiyle Sinan'dan şarkı istemeye gelmişti. Sinan'a, 'Abi' diyordu" açıklamasını yapmıştı. Aşk haberlerini doğrulayan Akçıl, eski eşini yalan söylemekle suçladı.
Giriş Tarihi: 01.11.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 09:21
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