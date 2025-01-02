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Simge Sağın'ı beğendi! Mauro Icardi'den sosyal medya hamlesi

Wanda Nara'nın ihanetiyle sarsılan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, magazin gündeminden düşmüyor. 'Aşkın Olayım' şarkısıyla bütünleşen ve adı Icardi ile aşk dedikodularına karışan ünlü şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde 'Icardi kısmetimi kapatıyor' şeklinde açıklama yapmıştı. Bunun üzerine Icardi, sosyal medyadaki hamlesiyle dikkat çekti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.01.2025 17:06 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 17:06
Simge Sağın’ı beğendi! Mauro Icardi’den sosyal medya hamlesi

İki kızının annesi Wanda Nara ile olaylı boşanma süreci geçiren Mauro Icardi, attığı her adımla adından söz ettirmeye devam ediyor...

Simge Sağın’ı beğendi! Mauro Icardi’den sosyal medya hamlesi

Futbolundan çok özel hayatıyla gündemden düşmeyen Icardi, son yaptığı hamleyle magzin gündemine bomba gibi düştü.

Simge Sağın’ı beğendi! Mauro Icardi’den sosyal medya hamlesi

Adı uzun süredir Icardi ile anılan Simge Sağın geçiğimiz günlerde, "Icardi benim kısmetimi kapatıyor, ben evde oturuyorum." açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Simge Sağın’ı beğendi! Mauro Icardi’den sosyal medya hamlesi

Aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan ikiliden Icardi, geçtiğimiz haftalarda Instagram'da Simge Sağın'ı takibe almıştı. Şarkıcı da bu hamleye karşılık ünlü futbolcuyu takibe almıştı.

Simge Sağın’ı beğendi! Mauro Icardi’den sosyal medya hamlesi

Takibe karşılık aşk dedikodularının önüne geçmek için birbirlerinin paylaşımlarını beğenmeyen Simge ile Icardi cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Simge Sağın’ı beğendi! Mauro Icardi’den sosyal medya hamlesi

Simge Sağın'ın Instagram'daki yılbaşı paylaşımını hızlı bir şekilde beğenen Icardi'nin bu hamlesi dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Simge Sağın’ı beğendi! Mauro Icardi’den sosyal medya hamlesi

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları "Yeni bir aşk mı başlıyor?", "Icardi beğenmiş" şeklinde yorumlarda bulundu.

Simge Sağın’ı beğendi! Mauro Icardi’den sosyal medya hamlesi

İşte Icardi'nin beğendiği paylaşım...