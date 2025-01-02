02 Ocak 2025, Perşembe
Simge Sağın'ı beğendi! Mauro Icardi'den sosyal medya hamlesi
Wanda Nara'nın ihanetiyle sarsılan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, magazin gündeminden düşmüyor. 'Aşkın Olayım' şarkısıyla bütünleşen ve adı Icardi ile aşk dedikodularına karışan ünlü şarkıcı Simge Sağın, geçtiğimiz günlerde 'Icardi kısmetimi kapatıyor' şeklinde açıklama yapmıştı. Bunun üzerine Icardi, sosyal medyadaki hamlesiyle dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 02.01.2025 17:06 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 17:06