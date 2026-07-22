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Sıla Türkoğlu'ndan yeni paylaşım! Doğal halleri beğeni topladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İtalya'da sevgilisi Ata Ayyıldız'dan evlilik teklifi alan Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabından yeni karelerini takipçileriyle paylaştı. Romantik pozlarının yanı sıra doğayla iç içe verdiği karelerle de dikkat çeken ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sıla Türkoğlu'ndan yeni paylaşım! Doğal halleri beğeni topladı 1

"Kızılcık Şerbeti" dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündemindeki yerini koruyor. 27 yaşındaki başarılı oyuncu, geçtiğimiz aylarda işletmeci sevgilisi Ata Ayyıldız'dan İtalya'da evlilik teklifi almış ve mutlu haberi takipçileriyle paylaşmıştı.

Sıla Türkoğlu'ndan yeni paylaşım! Doğal halleri beğeni topladı 2

"INSTAGRAM'A GÜNEŞ DOĞDU"

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Türkoğlu, bu kez yeni tatil karelerini Instagram hesabından yayımladı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımlara takipçilerinden gelen yorumlardan bazıları ise şu şekilde:

"Su gibisin"

"Instagram'a güneş doğdu"

"Doğallığın çok güzel"

Sıla Türkoğlu'ndan yeni paylaşım! Doğal halleri beğeni topladı 3

Ünlü oyuncu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile verdiği romantik pozun yanı sıra doğayla iç içe geçirdiği anları da takipçileriyle paylaştı. Ağaçtan kiraz toplarken çekilen karesi ve doğal görüntüsü, kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.

Sıla Türkoğlu'ndan yeni paylaşım! Doğal halleri beğeni topladı 4

DOĞAL GÜZELLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Doğal güzelliği ve samimi paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Sıla Türkoğlu'nun yeni fotoğrafları, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının beğeni yağmuruna tutulurken, takipçileri oyuncuya övgü dolu yorumlarda bulundu.

Sıla Türkoğlu'ndan yeni paylaşım! Doğal halleri beğeni topladı 5

SILA TÜRKOĞLU HAKKINDA

18 Nisan 1999'da İzmir'in Bornova ilçesinde dünyaya gelen Sıla Türkoğlu, Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Oyunculuk serüveni ise lise yıllarında çekilen tiyatro fotoğraflarının bir ajans tarafından Instagram'da fark edilmesiyle başladı.

Sıla Türkoğlu'ndan yeni paylaşım! Doğal halleri beğeni topladı 6

Profesyonel oyunculuk kariyerine 2018 yılında başlayan Türkoğlu, ilk kez Ağlama Anne dizisiyle televizyon izleyicisinin karşısına çıktı. Ardından Yemin dizisinde canlandırdığı Suna karakteriyle dikkat çeken oyuncu, asıl çıkışını 2020-2022 yılları arasında yayınlanan Emanet dizisindeki Seher karakteriyle yaptı.

Sıla Türkoğlu'ndan yeni paylaşım! Doğal halleri beğeni topladı 7

Son olarak Kızılcık Şerbetinde Doğa Korkmaz karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, başarılı performansıyla kariyerini zirveye taşıdı. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon ise diziye veda etti.

Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen 27 yaşındaki oyuncu, bir süredir birlikte olduğu işletmeci Ata Ayyıldız'dan İtalya'nın Como Gölü'nde evlilik teklifi aldı.

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