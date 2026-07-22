Sıla Türkoğlu'ndan yeni paylaşım! Doğal halleri beğeni topladı

İtalya'da sevgilisi Ata Ayyıldız'dan evlilik teklifi alan Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabından yeni karelerini takipçileriyle paylaştı. Romantik pozlarının yanı sıra doğayla iç içe verdiği karelerle de dikkat çeken ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

"Kızılcık Şerbeti" dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündemindeki yerini koruyor. 27 yaşındaki başarılı oyuncu, geçtiğimiz aylarda işletmeci sevgilisi Ata Ayyıldız'dan İtalya'da evlilik teklifi almış ve mutlu haberi takipçileriyle paylaşmıştı.

"INSTAGRAM'A GÜNEŞ DOĞDU" Sosyal medya hesabını aktif kullanan Türkoğlu, bu kez yeni tatil karelerini Instagram hesabından yayımladı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımlara takipçilerinden gelen yorumlardan bazıları ise şu şekilde: "Su gibisin" "Instagram'a güneş doğdu" "Doğallığın çok güzel"

Ünlü oyuncu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile verdiği romantik pozun yanı sıra doğayla iç içe geçirdiği anları da takipçileriyle paylaştı. Ağaçtan kiraz toplarken çekilen karesi ve doğal görüntüsü, kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.

DOĞAL GÜZELLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ Doğal güzelliği ve samimi paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Sıla Türkoğlu'nun yeni fotoğrafları, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının beğeni yağmuruna tutulurken, takipçileri oyuncuya övgü dolu yorumlarda bulundu.