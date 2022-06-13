Sihirli Annem’in Eda’sı Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! “Gülüşü bile annesi”

Yasin Solmaz, 13 yaşındaki oğlu Can'ın son halini paylaştı. Solmaz paylaşımında "Aslan oğlum benim. ADAMIMM. Yeni yaşın sana her şeyin en iyisini en güzelini getirsin. Gülüşün hiç eksik olmasın. Doğum günün kutlu mutlu olsun" yazdı.