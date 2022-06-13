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Sihirli Annem'in Eda'sı Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! “Gülüşü bile annesi”

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Eda karakteriyle gönülleri fetheden Defne Joy Foster, ölümüyle sevenlerini kahretmişti. 2011 yılında hayatını kaybeden oyuncu geride bir erkek çocuğu bıraktı. O dönem küçücük olan Can Kılıç Solmaz şimdilerde kocaman oldu. Foster'ın oğlunun son hali sosyal medyanın gündemine oturdu. Can Kılıç Solmaz'ı görenler, gülüşünü bile annesine benzetti.

Giriş Tarihi: 13.06.2022 13:20
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Sihirli Annem’in Eda’sı Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! “Gülüşü bile annesi”

Sihirli Annem dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011 tarihinde Kadıköy Caddebostan'da Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde ölü bulundu. Defne Joy Foster'ın o dönem küçücük olan oğlu şimdilerde 13 yaşına geldi.

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Sihirli Annem’in Eda’sı Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! “Gülüşü bile annesi”

Babası İlker Yasin Solmaz ve babasının yeni eşi Beyza Dankal'la birlikte mutlu bir hayat yaşayan Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.

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Sihirli Annem’in Eda’sı Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! “Gülüşü bile annesi”

Yasin Solmaz, 13 yaşındaki oğlu Can'ın son halini paylaştı. Solmaz paylaşımında "Aslan oğlum benim. ADAMIMM. Yeni yaşın sana her şeyin en iyisini en güzelini getirsin. Gülüşün hiç eksik olmasın. Doğum günün kutlu mutlu olsun" yazdı.

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Sihirli Annem’in Eda’sı Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! “Gülüşü bile annesi”

Minik Can'ın bu karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, "Annesinin kopyası" ve "Yolda görsem tanımazdım, kocaman olmuş" yorumlarını yaptı.

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Sihirli Annem’in Eda’sı Defne Joy Foster’ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! “Gülüşü bile annesi”

İşte Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz...