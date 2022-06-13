13 Haziran 2022, Pazartesi
Sihirli Annem'in Eda'sı Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz kocaman oldu! “Gülüşü bile annesi”
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Eda karakteriyle gönülleri fetheden Defne Joy Foster, ölümüyle sevenlerini kahretmişti. 2011 yılında hayatını kaybeden oyuncu geride bir erkek çocuğu bıraktı. O dönem küçücük olan Can Kılıç Solmaz şimdilerde kocaman oldu. Foster'ın oğlunun son hali sosyal medyanın gündemine oturdu. Can Kılıç Solmaz'ı görenler, gülüşünü bile annesine benzetti.
Giriş Tarihi: 13.06.2022 13:20
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