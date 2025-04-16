16 Nisan 2025, Çarşamba
Sihirli Annem'de Defne Joy Foster sürprizi! Nevra Serezli filmin Eda'sını açıkladı
Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Sihirli Annem, tam 22 yıl sonra sinema filmi olarak geri dönüyor. Eski kadroyla izleyici karşısına çıkacak olan filmden yeni kareler gelirken, "Dudu Peri" karakteriyle hafızalarımıza kazınan Nevra Serezli, 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster hakkındaki sürprizi açıkladı.
Giriş Tarihi: 16.04.2025 11:09 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 11:09