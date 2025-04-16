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Sihirli Annem'de Defne Joy Foster sürprizi! Nevra Serezli filmin Eda'sını açıkladı

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Sihirli Annem, tam 22 yıl sonra sinema filmi olarak geri dönüyor. Eski kadroyla izleyici karşısına çıkacak olan filmden yeni kareler gelirken, "Dudu Peri" karakteriyle hafızalarımıza kazınan Nevra Serezli, 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster hakkındaki sürprizi açıkladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.04.2025 11:09 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 11:09
Sihirli Annem’de Defne Joy Foster sürprizi! Nevra Serezli filmin Eda’sını açıkladı

Efsane dizi Sihirli Annem, yıllar sonra sinema filmiyle geri dönüyor!

Sihirli Annem’de Defne Joy Foster sürprizi! Nevra Serezli filmin Eda’sını açıkladı

2003 yılında yayın hayatına başlayan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan dizi, tam 22 yıl sonra bu kez beyazperdede izleyicileriyle buluşacak.

Sihirli Annem’de Defne Joy Foster sürprizi! Nevra Serezli filmin Eda’sını açıkladı

Sevilen yapımın yeni versiyonu olan "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" filminin çekimleri resmen başladı.

Sihirli Annem’de Defne Joy Foster sürprizi! Nevra Serezli filmin Eda’sını açıkladı

Betüş (İnci Türkay), Sadık (Şahap Sayılgan), Çilek (Zeynep Özkaya), Ceren (Gizem Güven), Dudu Peri (Nevra Serezli) ve diğer unutulmaz karakterler, yıllar sonra bambaşka bir hikâyeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sihirli Annem’de Defne Joy Foster sürprizi! Nevra Serezli filmin Eda’sını açıkladı

DEFNE JOY FOSTER SÜRPRİZİ

Dizinin ikonik karakterlerinden Dudu Peri'ye hayat veren usta oyuncu Nevra Serezli, filmin en büyük sürprizini açıkladı. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; Defne Joy Foster, yapay zekâ teknolojisiyle filmde yer alacak.

Sihirli Annem’de Defne Joy Foster sürprizi! Nevra Serezli filmin Eda’sını açıkladı

2 Şubat 2011 yılında Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde ölü bulunan Sihirli Annem'in Eda'sı Defne Joy Foster'ın vefatının üzerinden 14 yıl geçti.

Sihirli Annem’de Defne Joy Foster sürprizi! Nevra Serezli filmin Eda’sını açıkladı

İşte Sihirli Annem filminin setinden kareler...

Sihirli Annem’de Defne Joy Foster sürprizi! Nevra Serezli filmin Eda’sını açıkladı

İşte Sihirli Annem filminin setinden kareler...

Sihirli Annem’de Defne Joy Foster sürprizi! Nevra Serezli filmin Eda’sını açıkladı

İşte Sihirli Annem filminin setinden kareler...

Sihirli Annem’de Defne Joy Foster sürprizi! Nevra Serezli filmin Eda’sını açıkladı

İşte Sihirli Annem filminin setinden kareler...

Sihirli Annem’de Defne Joy Foster sürprizi! Nevra Serezli filmin Eda’sını açıkladı

İşte Sihirli Annem filminin setinden kareler...