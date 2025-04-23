Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminde roller değişti! O isimler anne-baba oldu

2000'li yıllara damgasını vuran, bir dönemin en sevilen dizilerinden Sihirli Annem, yıllar sonra sinema filmi olarak geri dönüyor. "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" adıyla beyaz perdeye taşınan yapım, izleyicilere hem nostalji hem de yepyeni bir heyecan vadediyor.