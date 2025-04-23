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Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminde roller değişti! O isimler anne-baba oldu

Türk televizyon tarihe damgasını vuran Sihirli Annem dizisi, yıllar sonra beyaz perdeye aktarılıyor. İzleyicilerin heyecanla beklediği "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" filminin oyuncuları sete çıktı. Yıllar önce Tuğçe, Çilek, Toprak ve Cem gibi karakterle hafızalara kazınan oyuncular, şimdi bambaşka bir rolle izleyici karşısına çıkacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.04.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 09:09
Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminde roller değişti! O isimler anne-baba oldu

2000'li yıllara damgasını vuran, bir dönemin en sevilen dizilerinden Sihirli Annem, yıllar sonra sinema filmi olarak geri dönüyor. "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" adıyla beyaz perdeye taşınan yapım, izleyicilere hem nostalji hem de yepyeni bir heyecan vadediyor.

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminde roller değişti! O isimler anne-baba oldu

Aynı kadroyla tekrar bir araya gelen oyuncular sete çıkarken, filmden yayınlanan ilk kareler büyük ilgi gördü.

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminde roller değişti! O isimler anne-baba oldu

Beyaz perdeye çıkmaya hazırlanan filmin kadrosunda İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya yer alıyor.

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminde roller değişti! O isimler anne-baba oldu

Merakla beklenen filmin çekimleri geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Çekimleri tüm hızıyla devam ederken setten ilk kare filmin Perihan Peri'si Gül Onat'tan gelmişti.

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminde roller değişti! O isimler anne-baba oldu

ONLAR BÜYÜDÜ ROLLER DEĞİŞTİ

22 yıl aranın ardından yeniden izleyicilerle buluşacak yapım için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Zeynep Özkaya (Çilek), Gizem Güven (Ceren), Buğra Özmüldür (Cem), Damla Ersubaşı (Tuğçe) ve Jennifer Boyner (Toprak) yıllar sonra karakterlerine yeniden can verecekler.

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminde roller değişti! O isimler anne-baba oldu

Bu değişim 'Sihirli Annem' evreninde izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Yapım, Poll Films-Polat Yağcı yapımcılığında, Mustafa Kotan'ın yönetmenliğinde orijinal oyuncu kadrosuyla sinema salonlarındaki yerini alacak.

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminde roller değişti! O isimler anne-baba oldu

Öte yandan, Eda karakteriyle gönüllere taht kuran Defne Joy Foster'ın Sihirli Annem filminde de yer alacağı iddia edildi. Foster'ın yapay zeka ile filme dahil edilecek olması yönündeki iddia sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu.