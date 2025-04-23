23 Nisan 2025, Çarşamba
Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminde roller değişti! O isimler anne-baba oldu
Türk televizyon tarihe damgasını vuran Sihirli Annem dizisi, yıllar sonra beyaz perdeye aktarılıyor. İzleyicilerin heyecanla beklediği "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" filminin oyuncuları sete çıktı. Yıllar önce Tuğçe, Çilek, Toprak ve Cem gibi karakterle hafızalara kazınan oyuncular, şimdi bambaşka bir rolle izleyici karşısına çıkacak.
Giriş Tarihi: 23.04.2025 09:05 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 09:09