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Sihirli Annem filmi sinemalara geldi mi, ne zaman gelecek? Oyuncu kadrosunda kimler yer alacak?

Türk televizyonunun uzun soluklu dizilerinden Sihirli Annem, dijital platformda yayınlanan versiyonunun ardından bu kez sinema filmiyle izleyiciyle buluşacak. Yayın tarihine ilişkin hazırlıklar sürerken, filmin oyuncu kadrosu ve detayları da netleşmeye başladı. Yapım ekibi, televizyon geçmişiyle tanınan projeyi beyazperdeye uyarlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.04.2025 16:20 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 16:20
Sihirli Annem filmi sinemalara geldi mi, ne zaman gelecek? Oyuncu kadrosunda kimler yer alacak?

Türk televizyon tarihinin uzun soluklu yapımlarından Sihirli Annem, bu kez sinema filmi olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2000'li yılların başında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, dijital platformda yayınlanan versiyonunun ardından şimdi de beyazperdeye taşınıyor. Filmde orijinal oyuncu kadrosu yer alacak.

Sihirli Annem filmi sinemalara geldi mi, ne zaman gelecek? Oyuncu kadrosunda kimler yer alacak?

İnci Türkay 10 Yıl Aradan Sonra Kamera Karşısında

Dizide Betüş karakterini canlandıran ve uzun süredir Londra'da yaşayan İnci Türkay, filmle birlikte setlere geri dönüyor. Türkay, son olarak konuk oyuncu olarak kısa süreli bir projede yer almıştı. Sihirli Annem filmiyle birlikte yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez bir yapımda başrol üstlenecek.

Sihirli Annem filmi sinemalara geldi mi, ne zaman gelecek? Oyuncu kadrosunda kimler yer alacak?

Orijinal Kadro Film İçin Yeniden Bir Araya Geliyor

Filmde, dizinin tanınan ve hafızalarda yer etmiş oyuncuları bir araya geliyor. Kadroda yer alan isimler şöyle:

İnci Türkay (Betüş)

Şahap Sayılgan

Nevra Serezli

Gül Onat

Ayşen İnci

Süeda Çil

Jess Molho

Tiraje Başaran

Damla Ersubaşı

Jennifer Boyner

Gizem Güven

Zeynep Özkaya

Sihirli Annem filmi sinemalara geldi mi, ne zaman gelecek? Oyuncu kadrosunda kimler yer alacak?

Orijinal dizide çocuk karakterleri canlandıran Gizem Güven, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner de filmde bu kez yetişkin halleriyle izleyici karşısına çıkacak.

Sihirli Annem filmi sinemalara geldi mi, ne zaman gelecek? Oyuncu kadrosunda kimler yer alacak?

Çekimler Başlamak Üzere

Yapım süreci için hazırlıklar tamamlanmak üzere. Filmin çekimlerinin önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor. Projeye dair vizyon tarihi henüz açıklanmadı. Ancak yapım ekibi planlamaların tamamlandığını ve sürecin takvime uygun şekilde ilerleyeceğini belirtiyor.

Sihirli Annem filmi sinemalara geldi mi, ne zaman gelecek? Oyuncu kadrosunda kimler yer alacak?

Nostaljik Yapı Korunacak

Filmde, dizinin temel hikayesine ve evrenine sadık kalınacağı, senaryoda dönemsel güncellemeler yapılmakla birlikte nostaljik ögelerin korunacağı ifade ediliyor.