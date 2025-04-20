20 Nisan 2025, Pazar
Sihirli Annem filmi sinemalara geldi mi, ne zaman gelecek? Oyuncu kadrosunda kimler yer alacak?
Türk televizyonunun uzun soluklu dizilerinden Sihirli Annem, dijital platformda yayınlanan versiyonunun ardından bu kez sinema filmiyle izleyiciyle buluşacak. Yayın tarihine ilişkin hazırlıklar sürerken, filmin oyuncu kadrosu ve detayları da netleşmeye başladı. Yapım ekibi, televizyon geçmişiyle tanınan projeyi beyazperdeye uyarlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.
Giriş Tarihi: 20.04.2025 16:20 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 16:20