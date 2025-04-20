Sihirli Annem filmi sinemalara geldi mi, ne zaman gelecek? Oyuncu kadrosunda kimler yer alacak?

Türk televizyon tarihinin uzun soluklu yapımlarından Sihirli Annem, bu kez sinema filmi olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 2000'li yılların başında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, dijital platformda yayınlanan versiyonunun ardından şimdi de beyazperdeye taşınıyor. Filmde orijinal oyuncu kadrosu yer alacak.