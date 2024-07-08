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Sıfır makyaj Diva! Bülent Ersoy'un makyajsız hali sosyal medyayı salladı!

Türk sanat müziğinin Diva'sı olarak bilinen Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever'in yer aldığı 'Dünya Güzellerim Tatilde' programıyla gündem olmaya başladı. Ağır makyajı ve ihtişamlı kıyafetleriyle görmeye alışık olduğumuz Bülent Ersoy'un makyajsız hali magazin gündemine bomba gibi düştü. Onu ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Diva Bülent Ersoy'un sıfır makyaj hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 08.07.2024 15:39
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Sıfır makyaj Diva! Bülent Ersoy’un makyajsız hali sosyal medyayı salladı!

Abartılı kostümleri ve makyajı ile tanınan Bülent Ersoy, makyajsız haliyle magazin gündemine oturdu. Ersoy'un sosyal medyada paylaşılan fotoğrafını görenler şaştı kaldı.

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Sıfır makyaj Diva! Bülent Ersoy’un makyajsız hali sosyal medyayı salladı!

Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda bir estetik merkezinden çıkarken görüntülenmişti. Ersoy, "Bir işlem mi yaptırdınız?" şeklindeki soruya "Böyle yerlere geldiğinizde illa estetik mi yaptırmak lazım? Bir arkadaşımı ziyaret ettim" diye cevap vermişti.

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Sıfır makyaj Diva! Bülent Ersoy’un makyajsız hali sosyal medyayı salladı!

Diva, ölüm yıldönümünde bir kez daha anılan Zeki Müren'le ilgili de "Türkiye'ye böyle bir ses daha gelmez. Kendisini özlemle anıyorum. Bu dünyada bir ben kaldım. Ben de yakında giderim" demişti.

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Sıfır makyaj Diva! Bülent Ersoy’un makyajsız hali sosyal medyayı salladı!

Öte yandan, Türk Sanat Müziği'nin Divası Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın, Seray Sever'in sunuculuğunu yaptığı "Dünya Güzellerim Tatilde" programıyla ekranlara geliyor.

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Sıfır makyaj Diva! Bülent Ersoy’un makyajsız hali sosyal medyayı salladı!

İşte Bülent Ersoy başta olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri...