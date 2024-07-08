08 Temmuz 2024, Pazartesi
Sıfır makyaj Diva! Bülent Ersoy'un makyajsız hali sosyal medyayı salladı!
Türk sanat müziğinin Diva'sı olarak bilinen Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever'in yer aldığı 'Dünya Güzellerim Tatilde' programıyla gündem olmaya başladı. Ağır makyajı ve ihtişamlı kıyafetleriyle görmeye alışık olduğumuz Bülent Ersoy'un makyajsız hali magazin gündemine bomba gibi düştü. Onu ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Diva Bülent Ersoy'un sıfır makyaj hali...
Giriş: 08.07.2024 15:39
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