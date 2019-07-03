Sıdıka'nın ağabeyi Samim'in son hali herkesi şaşkına çevirdi

Sıdıka yayınlandığı 1997 yılından 2003 yılına kadar Türk televizyon tarihine damga vurdu. Yıllar önce sona eren Sıdıka dizisinin Samim karakteri hala unutulmadı. Sıdıka'nın ağabeyi rolündeki Samim'in kardeşi ve ustasıyla yaşadıkları ise dizinin unutulmaz anları olarak hafızalara kazındı. Yıllar sonra yeniden gündeme gelen Sıdıka'nın ağabeyi Samim rolündeki Hakan Tanfer bakın şimdilerde ne yapıyor? İşte Sıdıka'nın unutulmaz karakteri Samim'in son hali.