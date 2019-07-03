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Haberler Galeri Sıdıka'nın ağabeyi Samim'in son hali herkesi şaşkına çevirdi

Sıdıka'nın ağabeyi Samim'in son hali herkesi şaşkına çevirdi

Sıdıka yayınlandığı 1997 yılından 2003 yılına kadar Türk televizyon tarihine damga vurdu. Yıllar önce sona eren Sıdıka dizisinin Samim karakteri hala unutulmadı. Sıdıka'nın ağabeyi rolündeki Samim'in kardeşi ve ustasıyla yaşadıkları ise dizinin unutulmaz anları olarak hafızalara kazındı. Yıllar sonra yeniden gündeme gelen Sıdıka'nın ağabeyi Samim rolündeki Hakan Tanfer bakın şimdilerde ne yapıyor? İşte Sıdıka'nın unutulmaz karakteri Samim'in son hali.

Giriş Tarihi: 03.07.2019 13:55 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 13:49
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Sıdıka’nın ağabeyi Samim’in son hali herkesi şaşkına çevirdi

Yıllar önce Türkiye'nin merakla takip ettiği Sıdıka dizisinin sevilen karakteri Samim'e hayat veren Hakan Tanfer son haliyle dikkat şekti. Hakan Tanfer, Sıdıka dizinde ağabey Samim rolüyle ekranlara gelmişti. Sıdıka yayınlandığı 1997 yılından 2003 yılına kadar Türk televizyon tarihine damga vurdu. Yıllar önce sona eren Sıdıka dizisinin Samim karakteri hala unutulmadı. Peki Samim rolü ile hafızalara kazınan Hakan Tanfer şimdilerde ne yapıyor. İşte Hakan Tanfer'in son hali.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıdıka’nın ağabeyi Samim’in son hali herkesi şaşkına çevirdi

Sıdıka'nın ağabeyi rolündeki Samim'in kardeşi ve ustasıyla yaşadıkları ise dizinin unutulmaz anları olarak hafızalara kazındı. Yıllar sonra yeniden gündeme gelen

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Sıdıka’nın ağabeyi Samim’in son hali herkesi şaşkına çevirdi

Sıdıka'nın ağabeyi Samim rolündeki Hakan Tanfer bakın şimdilerde ne yapıyor? İşte Sıdıka'nın unutulmaz karakteri Samim'in son hali.

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Sıdıka’nın ağabeyi Samim’in son hali herkesi şaşkına çevirdi

Hakan Tanfer daha sonra rol aldığı Şaşıfelek Çıkmazı ve Çatısız Kadınlar projelerinin tutmaması üzerine ortadan kayboldu.

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Sıdıka’nın ağabeyi Samim’in son hali herkesi şaşkına çevirdi

İşte Hakan Tanfer'in son hali... Hakan Tanfer'in ardından diğer ünlülerin de yıllar içindeki değişimleri dikkat çekti. İşte ünlülerin değişimleri.