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Haberler Galeri Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'ın olaylı gecesi! 2 kadınla yakalandı tehditler savurdu

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural'ın olaylı gecesi! 2 kadınla yakalandı tehditler savurdu

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle gündeme gelmişti. Önceki akşam Emirgan'da bir mekandan çıkarken görüntülenen Ural, Taksim'de bir otele gitti. Mal kabulden otele girmeye çalışan ve kameralarla köşe kapmaca oynayan Engincan Ural, 'Aksini yazarsanız büyük olay çıkartırım' diyerek tehditler savurdu.

Giriş Tarihi: 20.10.2021 12:35
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Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural’ın olaylı gecesi! 2 kadınla yakalandı tehditler savurdu

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, Emirgan'da bulunan bir mekan çıkışının ardından iki kadınla bir otele giriş yaparken objektiflere yansıdı.

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Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural’ın olaylı gecesi! 2 kadınla yakalandı tehditler savurdu

MAL KABULDEN GİRİŞ YAPTI

Kameraları görünce bir anda panik olan Engincan, otele mal kabul girişinden girdi.

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Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural’ın olaylı gecesi! 2 kadınla yakalandı tehditler savurdu

GAZETECİLERE TEHDİTLER SAVURDU

Ural'ın yanındaki kadınlar arabada saklanmaya çalıştıktan sonra gazetecilere tehditler savurdu.

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Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural’ın olaylı gecesi! 2 kadınla yakalandı tehditler savurdu

"AKSİ BİR ŞEY YAZARSANIZ BÜYÜK OLAY ÇIKARTIRIM!"

Engincan'ın yakın arkadaşları olduğunu belirten kadın "Mekan çıkışı çok içtik, sarhoş olduğu için arkadaşımızı evine bırakalım dedik olay bundan ibarettir. Aksi bir şey yazarsanız büyük olay çıkartırım!" şeklinde konuştu.

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Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural’ın olaylı gecesi! 2 kadınla yakalandı tehditler savurdu

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