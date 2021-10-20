Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural’ın olaylı gecesi! 2 kadınla yakalandı tehditler savurdu

"AKSİ BİR ŞEY YAZARSANIZ BÜYÜK OLAY ÇIKARTIRIM!"

Engincan'ın yakın arkadaşları olduğunu belirten kadın "Mekan çıkışı çok içtik, sarhoş olduğu için arkadaşımızı evine bırakalım dedik olay bundan ibarettir. Aksi bir şey yazarsanız büyük olay çıkartırım!" şeklinde konuştu.

