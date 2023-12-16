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Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt sosyal medyayı salladı! Kalpler havada uçtu

Hakan Ural'la evliliğini 1999 yılında sonlandıran Sibel Can, 2000 yılında Sulhi Aksüt ile nikah masasına oturmuştu. Aksüt ile evliliğinden olan oğlunu kameralardan uzak büyütse de Emir Aksüt yaşı ilerledikçe magazin sayfalarında yer almaya başladı. Şimdilerde 23 yaşında bir delikanlı olan Emir, sosyal medya paylaşımı ile ilgi odağı oldu. Yakışıklılığıyla dikkat çeken Emir Aksüt'e annesi Sibel Can ve ablası Melisa Ural'dan kalp emojileri yağdı. İşte Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt'ün son hali..

Giriş Tarihi: 16.12.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 15:34
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Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt sosyal medyayı salladı! Kalpler havada uçtu

1988 yılında Hakan Ural ile nikah masasına oturan Sibel Can'ın bu evlilikten Engincan ve Melisa adından iki çocuğu oldu. 1999 yılında boşanan ünlü şarkıcı bir yıl sonra ise Sulhi Aksüt ile dünyaevine girdi. Bu evliliğinden ise Emir isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

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Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt sosyal medyayı salladı! Kalpler havada uçtu

İlk eşinden iki, ikinci eşinden de bir olmak üzere üç çocuğu olan şarkıcı, Sulhi Aksüt'ten 2010'da boşandı.

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Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt sosyal medyayı salladı! Kalpler havada uçtu

Çocuklarına oldukça düşkün olan ve sık sık onlarla zaman geçiren Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt, büyüdü.

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Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt sosyal medyayı salladı! Kalpler havada uçtu

Yakışıklı bir delikanlı olan Emir Aksüt'ü görenler ise hayranlıklarını dile getirmeden geçemedi.

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Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt sosyal medyayı salladı! Kalpler havada uçtu

SİBEL CAN'IN KÜÇÜK OĞLU KOCAMAN OLDU

Sibel Can, çocuklarını gözden uzak büyütmeyi tercih etti. Ancak buna rağmen basından uzak tutamadı.