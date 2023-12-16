16 Aralık 2023, Cumartesi
Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt sosyal medyayı salladı! Kalpler havada uçtu
Hakan Ural'la evliliğini 1999 yılında sonlandıran Sibel Can, 2000 yılında Sulhi Aksüt ile nikah masasına oturmuştu. Aksüt ile evliliğinden olan oğlunu kameralardan uzak büyütse de Emir Aksüt yaşı ilerledikçe magazin sayfalarında yer almaya başladı. Şimdilerde 23 yaşında bir delikanlı olan Emir, sosyal medya paylaşımı ile ilgi odağı oldu. Yakışıklılığıyla dikkat çeken Emir Aksüt'e annesi Sibel Can ve ablası Melisa Ural'dan kalp emojileri yağdı. İşte Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt'ün son hali..
Giriş Tarihi: 16.12.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 15:34
- 1
- 164
- 2
- 164
- 3
- 164
- 4
- 164
- 5
- 164