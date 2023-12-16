Sibel Can’ın oğlu Emir Aksüt sosyal medyayı salladı! Kalpler havada uçtu

1988 yılında Hakan Ural ile nikah masasına oturan Sibel Can'ın bu evlilikten Engincan ve Melisa adından iki çocuğu oldu. 1999 yılında boşanan ünlü şarkıcı bir yıl sonra ise Sulhi Aksüt ile dünyaevine girdi. Bu evliliğinden ise Emir isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi.