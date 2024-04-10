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Haberler Galeri Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın son hali hayran bıraktı! Annesinin birebir kopyası! Hakan Ural'ın eski eşi meğer...

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın son hali hayran bıraktı! Annesinin birebir kopyası! Hakan Ural'ın eski eşi meğer...

Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği 'Şarkılar Bizi Söyler' programı, tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu sebeple, Sibel Can'ın hayatı da merak ediliyor. Ünlü şarkıcının Hakan Ural ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Ural ise annesine benzerliğiyle adından söz ettiriyor. İşte Sibel Can'ın kızı Melisa'nın son hali...

Giriş Tarihi: 10.04.2024 16:33
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Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’ın son hali hayran bıraktı! Annesinin birebir kopyası! Hakan Ural’ın eski eşi meğer...

Şarkılar Bizi Söyler'in tekrar bölümünün yayınlanması üzerine Sibel Can'ın hayatı merak konusu oldu. Sesi ve güzelliğiyle şöhret basamaklarını hızla tırmanan Sibel Can, dönemin popüler isimlerinden Hakan Ural'a aşık oldu.

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Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’ın son hali hayran bıraktı! Annesinin birebir kopyası! Hakan Ural’ın eski eşi meğer...

Ünlü şarkıcının, 11 yıl boyunca aynı yastığa baş koyduğu Hakan Ural ile yaptığı evlilikten Engincan Ural ve Melisa Ural isminde iki evladı oldu.

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Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’ın son hali hayran bıraktı! Annesinin birebir kopyası! Hakan Ural’ın eski eşi meğer...

Hakan Ural ve Sibel Can'ın çocuğu Melisa Ural'ın son hali merak konusu oldu. Ergenlik dönemindeki fazla kilolarıyla dikkat çeken Melisa Ural'ın eski halinden eser kalmadı.

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Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’ın son hali hayran bıraktı! Annesinin birebir kopyası! Hakan Ural’ın eski eşi meğer...

İşte, Sibel Can olmak üzere ünlü isimlerin merak edilen çocukları...

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Sibel Can’ın kızı Melisa Ural’ın son hali hayran bıraktı! Annesinin birebir kopyası! Hakan Ural’ın eski eşi meğer...

NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT