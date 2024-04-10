Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın son hali hayran bıraktı! Annesinin birebir kopyası! Hakan Ural'ın eski eşi meğer...

Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği 'Şarkılar Bizi Söyler' programı, tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu sebeple, Sibel Can'ın hayatı da merak ediliyor. Ünlü şarkıcının Hakan Ural ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Ural ise annesine benzerliğiyle adından söz ettiriyor. İşte Sibel Can'ın kızı Melisa'nın son hali...