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Sibel Can'ın kızı Melisa Ural annesini geçti! Görenler şaştı kaldı...

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural annesini geçti. Bir dönemlerin parlayan yıldızı Sibel Can, boyunu geçen çocuklarıyla dikkat çekti. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Sibel Can'ın Hakan Ural evliliğinden olan kızı milyonları şaşkına çevirdi. Melisa Ural'ın geçirdiği değişim dikkatlerden kaçmadı. Ergenlik dönemindeki fazla kilolarından kurtulan Melisa Ural, mankenlere taş çıkarttı. Sibel Can ve Melisa Ural'ın sosyal medyaya yansıyan fotoğrafları herkes tarafından büyük beğeni topladı. Gündeme bomba gibi düşen fotoğraflarla olay olan Sibel Can ve kızı Melisa Ural merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 24.02.2020 15:30 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 15:30
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Sibel Can'ın kızı Melisa Ural annesini geçti! Görenler şaştı kaldı...

Sibel Can ve Melisa Ural son günlerin en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Melisa Ural annesi Sibel Can'ın sosyal medya danışmadı oldu. Sibel Can ve Melisa sosyal medyayı sallarken, fotoğraflarıyla olay oldular.

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Sibel Can'ın kızı Melisa Ural annesini geçti! Görenler şaştı kaldı...

Hakan Ural Sibel Can çiftinin kızı Melisa Ural, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte Sibel Can ve ünlülerin çocukları...

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Sibel Can'ın kızı Melisa Ural annesini geçti! Görenler şaştı kaldı...

TAMER KARADAĞLI VE KIZI ZEYNO

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Sibel Can'ın kızı Melisa Ural annesini geçti! Görenler şaştı kaldı...
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Sibel Can'ın kızı Melisa Ural annesini geçti! Görenler şaştı kaldı...

TALAT BULUT VE KIZI