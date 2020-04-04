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Sibel Can’dan sevenlerine koronavirüs mesajı: Öf demeyelim ders çıkaralım

Corona virüs salgını nedeniyle kendisini evine kapatan ünlüler arasında yer alan Sibel Can, sevenlerine mesaj yolladı. Tüm insanlık olarak zor bir dönem geçirdiğimizi söyleyen Sibel Can, "Bu durumu 'Öf, evde çok sıkıldım' diyerek değil, nasıl daha üretken olabilirim, nasıl başkalarına yardımcı olabilirim?' diye geçirmeli" dedi.

Giriş Tarihi: 04.04.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 09:52
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Sibel Can’dan sevenlerine koronavirüs mesajı: Öf demeyelim ders çıkaralım

Sibel Can, koronavirüs nedeniyle evde geçen günlerini kitap okuyarak, yeni şarkılar dinleyerek geçirdiğini söyledi.

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Sibel Can’dan sevenlerine koronavirüs mesajı: Öf demeyelim ders çıkaralım

Günaydın aracılığıyla sevenlerine mesaj yollayan Sibel Can şunları söyledi:

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Sibel Can’dan sevenlerine koronavirüs mesajı: Öf demeyelim ders çıkaralım

"Tüm insanlık olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Küçük bir virüs, bize büyük dersler veriyor. İç dünyamızdaki kaos ve karmaşayı bir yana bırakma, daha dingin, daha yardımsever, daha iyi bir insan olma yolunda güzel bir adım atma zamanı.

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Sibel Can’dan sevenlerine koronavirüs mesajı: Öf demeyelim ders çıkaralım

Bu durumu 'Öf, evde çok sıkıldım' diyerek değil, nasıl daha üretken olabilirim, nasıl başkalarına yardımcı olabilirim?' diye geçirmeli.

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Sibel Can’dan sevenlerine koronavirüs mesajı: Öf demeyelim ders çıkaralım

Güzel günlere hep birlikte, çok yakında kavuşacağız. Lütfen sabırla evde kalalım!"