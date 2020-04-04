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Sibel Can’dan sevenlerine koronavirüs mesajı: Öf demeyelim ders çıkaralım
Corona virüs salgını nedeniyle kendisini evine kapatan ünlüler arasında yer alan Sibel Can, sevenlerine mesaj yolladı. Tüm insanlık olarak zor bir dönem geçirdiğimizi söyleyen Sibel Can, "Bu durumu 'Öf, evde çok sıkıldım' diyerek değil, nasıl daha üretken olabilirim, nasıl başkalarına yardımcı olabilirim?' diye geçirmeli" dedi.
Giriş Tarihi: 04.04.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 09:52
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