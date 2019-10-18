Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural son haliyle yok artık dedirtti!

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural son haliyle yok artık dedirtti. Sibel Can ve Hakan Ural çiftinin kızı olarak 22 Ağustos 1994'te dünyaya gelen Melisa Ural, magazin dünyasını sallamaya devam ediyor. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural güzelliği ile dikkat çekerken, annesiyle birlikte çalışması da onu gündemde tuttu. Ünlü sanatçı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın geçirdiği değişim dikkatlerden kaçmadı. İşte annesi Sibel Can ile abla - kardeş gibi görünen Melisa Ural'ın yeni hali...

Giriş Tarihi: 18.10.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 09:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





