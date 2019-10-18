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Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural son haliyle yok artık dedirtti!

Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural son haliyle yok artık dedirtti. Sibel Can ve Hakan Ural çiftinin kızı olarak 22 Ağustos 1994'te dünyaya gelen Melisa Ural, magazin dünyasını sallamaya devam ediyor. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural güzelliği ile dikkat çekerken, annesiyle birlikte çalışması da onu gündemde tuttu. Ünlü sanatçı Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'ın geçirdiği değişim dikkatlerden kaçmadı. İşte annesi Sibel Can ile abla - kardeş gibi görünen Melisa Ural'ın yeni hali...

Giriş Tarihi: 18.10.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 09:39
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Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural son haliyle yok artık dedirtti!

Sibel Can Hakan Ural çiftinin kızı olarak 22 Ağustos 1994'te dünyaya gelen Melisa Ural, magazin dünyasının gündemine oturmaya başladı. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural güzelliği ile dikkat çekerken, annesiyle birlikte çalışması da onu gündemde tuttu. Annesinin sosyal medya hesaplarını yöneten Melisa Ural'ın Sibel Can'la olan fotoğrafları dikkat çekti. Sibel Can ve Melisa Ural yeni fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. İşte anne kızın fotoğrafları.

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Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural son haliyle yok artık dedirtti!

PINAR ALTUĞ'UN KIZI SU

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Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural son haliyle yok artık dedirtti!

PINAR ALTUĞ VE KIZI SU

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Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural son haliyle yok artık dedirtti!

PINAR ALTUĞ VE KIZI SU

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Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural son haliyle yok artık dedirtti!

PINAR ALTUĞ VE KIZI SU