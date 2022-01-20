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Sibel Can ve Emir Sarıgül’ün tat kaçıran karşılaşması! Sevgilileriyle pişti oldular

Emir Sarıgül ve Fatoş Altınbaş 11 yıllık evliliklerini sonlandırmış, ikili farklı aşklara yelken açmıştı. Sarıgül spiker Buket Aydın'ın ardından Sibel Can ile aşk yaşarken, eski eşi Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya ile flört etmeye başladı. Eski eşler pişti olunca bakın ne oldu. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Emir Sarıgül ile Fatoş Altınbaş'ı kaleme aldı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 20.01.2022 09:28
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Sibel Can ve Emir Sarıgül’ün tat kaçıran karşılaşması! Sevgilileriyle pişti oldular

11 yıllık evliliklerini Ekim 2019'da tek celsede bitirdiklerini tüm Türkiye'nin benden öğrendiği Emir Sarıgül ile Fatoş Altınbaş cephesinden ilginç bir haberim var!

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Sibel Can ve Emir Sarıgül’ün tat kaçıran karşılaşması! Sevgilileriyle pişti oldular

Biliyorsunuz; boşanmalarının ardından Emir Sarıgül, spiker Buket Aydın'la, ardından da Sibel Can ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Sibel Can ve Emir Sarıgül’ün tat kaçıran karşılaşması! Sevgilileriyle pişti oldular

Fatoş Altınbaş da dostluklarının zamanla aşka evrildiğini söylediği Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya ile flört etmeye başlamıştı...

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Sibel Can ve Emir Sarıgül’ün tat kaçıran karşılaşması! Sevgilileriyle pişti oldular

Önceki gün karşılaştığım bir arkadaşım, ex çiftin yaşadığı 'bahtsız pişti'den bahsetti! Sibel Can ile Emir Sarıgül, geçen hafta ünlü isimlerin müdavimi olduğu Sarıyer'deki bir balıkçıya gitmiş.

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Sibel Can ve Emir Sarıgül’ün tat kaçıran karşılaşması! Sevgilileriyle pişti oldular

Şans bu ya; Fatoş Altınbaş ile Burak Kaya da orada yemekteymiş. Hemen "kesin ortalık karışmıştır" demeyin, hiçbir tatsızlık olmamış.