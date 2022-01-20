Sibel Can ve Emir Sarıgül’ün tat kaçıran karşılaşması! Sevgilileriyle pişti oldular

Emir Sarıgül ve Fatoş Altınbaş 11 yıllık evliliklerini sonlandırmış, ikili farklı aşklara yelken açmıştı. Sarıgül spiker Buket Aydın'ın ardından Sibel Can ile aşk yaşarken, eski eşi Kaya Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kaya ile flört etmeye başladı. Eski eşler pişti olunca bakın ne oldu. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Emir Sarıgül ile Fatoş Altınbaş'ı kaleme aldı. İşte o yazı...