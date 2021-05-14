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Sibel Can Emir Sarıgül aşkı belgelendi! Görüntüleri ortaya çıktı

Bir dönem aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün adı yeniden birlikte anılmaya başladı. Sarıgül'ün Buket Aydın ile ilişkisini sonlandırmasının ardından Sibel Can ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme bomba düştü. Geçtiğimiz günlerde çıkan haberleri yalanlamasının ardından ikilinin tekne görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 14.05.2021 11:08 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 11:11
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Sibel Can Emir Sarıgül aşkı belgelendi! Görüntüleri ortaya çıktı

Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Sibel Can Emir Sarıgül aşkı belgelendi! Görüntüleri ortaya çıktı

Spiker Buket Aydın ile ilişkisine nokta koyan Emir Sarıgül'ün adı bir dönem yine aşk yaşadıkları konuşulan güzel şarkıcı Sibel Can ile yeniden anılmaya başladı.

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Sibel Can Emir Sarıgül aşkı belgelendi! Görüntüleri ortaya çıktı

Sarıgül çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı.

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Sibel Can Emir Sarıgül aşkı belgelendi! Görüntüleri ortaya çıktı

SARIGÜL YALANLAMIŞTI

Şarkıcı, önceki gün TV çekimi için İstanbul'a dönmüştü. Sarıgül, bir gün önce Sibel Can'la tatil yaptığı iddialarına, "Yapmayın! Benim 2 kızım var. Çocuklarımın annesi ile yollarımızı ayırdıktan sonra Buket Hanım İle birlikteliğim oldu. Onun dışında basında yer alan bu haberlere sadece gülüyorum. Kimlerin ne maksatla yaptığını gayet iyi biliyorum. Buket hanımı ve beni yıpratmak için bilinçli çıkartılan haberler. Onları Allah'a havale ediyorum." demişti.

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Sibel Can Emir Sarıgül aşkı belgelendi! Görüntüleri ortaya çıktı

Ancak ikilinin tekne kaçamağından görüntüler ortaya çıktı.