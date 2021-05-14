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Sibel Can Emir Sarıgül aşkı belgelendi! Görüntüleri ortaya çıktı
Bir dönem aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün adı yeniden birlikte anılmaya başladı. Sarıgül'ün Buket Aydın ile ilişkisini sonlandırmasının ardından Sibel Can ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme bomba düştü. Geçtiğimiz günlerde çıkan haberleri yalanlamasının ardından ikilinin tekne görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 14.05.2021 11:08Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 11:11