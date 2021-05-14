Sibel Can Emir Sarıgül aşkı belgelendi! Görüntüleri ortaya çıktı

SARIGÜL YALANLAMIŞTI

Şarkıcı, önceki gün TV çekimi için İstanbul'a dönmüştü. Sarıgül, bir gün önce Sibel Can'la tatil yaptığı iddialarına, "Yapmayın! Benim 2 kızım var. Çocuklarımın annesi ile yollarımızı ayırdıktan sonra Buket Hanım İle birlikteliğim oldu. Onun dışında basında yer alan bu haberlere sadece gülüyorum. Kimlerin ne maksatla yaptığını gayet iyi biliyorum. Buket hanımı ve beni yıpratmak için bilinçli çıkartılan haberler. Onları Allah'a havale ediyorum." demişti.