Shakira’nın Gerard Pique’den intikamı ağır oldu! 80 milyondan fazla izlendi

Shakira'nın sözlerindeki "Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma/ Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım/ Sadece müzik yapıyorum, bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm" ifadeleri ile Pique'yi işaret etti.