14 Ocak 2023, Cumartesi
Shakira’nın Gerard Pique’den intikamı ağır oldu! 80 milyondan fazla izlendi
Shakira ve Gerard Pique'nin 12 yıllık birlikteliği ihanet nedeniyle sonlanmış, ayrılıkları dünya gündemine oturmuştu. Pique'nin ihanetini öğrenmesinin ardından çocuklarıyla Amerika'ya dönen Shakira'nın intikamı da ağır oldu. Sözleriyle eski eşi Pique'yi ve yeni sevgilisini hedef aldığı düşünülen şarkıcı 'Music Sessions #53' şarkısı ile iki günde 80 milyondan fazla dinlendi. Shakira, futbolcu Gerard Pique ile 12 yıllık birlikteliğini geçen yıl sonlandırmıştı.
Giriş Tarihi: 14.01.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 09:58
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