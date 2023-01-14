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Shakira’nın Gerard Pique’den intikamı ağır oldu! 80 milyondan fazla izlendi

Shakira ve Gerard Pique'nin 12 yıllık birlikteliği ihanet nedeniyle sonlanmış, ayrılıkları dünya gündemine oturmuştu. Pique'nin ihanetini öğrenmesinin ardından çocuklarıyla Amerika'ya dönen Shakira'nın intikamı da ağır oldu. Sözleriyle eski eşi Pique'yi ve yeni sevgilisini hedef aldığı düşünülen şarkıcı 'Music Sessions #53' şarkısı ile iki günde 80 milyondan fazla dinlendi. Shakira, futbolcu Gerard Pique ile 12 yıllık birlikteliğini geçen yıl sonlandırmıştı.

Giriş Tarihi: 14.01.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 09:58
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Shakira’nın Gerard Pique’den intikamı ağır oldu! 80 milyondan fazla izlendi

Shakira ve Pique geçtiğimiz aylardaki ayrılık haberleriyle dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

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Shakira’nın Gerard Pique’den intikamı ağır oldu! 80 milyondan fazla izlendi

Çift, Pique'nin Shakira'yı aldattığı için ayrılmış, hatta Pique yeni sevgilisiyle bile görüntülenmişti.

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Shakira’nın Gerard Pique’den intikamı ağır oldu! 80 milyondan fazla izlendi

İkinci kadın durumuna düşen Shakira yeni çıkardığı şarkıda adeta Pique ve sevgilisi Clara Chia Marti'yi hedef aldı.

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Shakira’nın Gerard Pique’den intikamı ağır oldu! 80 milyondan fazla izlendi

Shakira'nın sözlerindeki "Sana geri dönmeyeceğim, benim için ağlama ya da bana yalvarma/ Seni eleştirmelerinin benim hatam olmadığını anladım/ Sadece müzik yapıyorum, bu seni rahatsız ediyorsa üzgünüm" ifadeleri ile Pique'yi işaret etti.

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Shakira’nın Gerard Pique’den intikamı ağır oldu! 80 milyondan fazla izlendi

Ayrıca ünlü şarkıcının "Ben iki tane 22'lik kıza değerim. Bir Ferrari'yi bir Twingo ile takas ettin. Bir Rolex'i bir Casio ile takas ettin" sözleri de oldukça çarpıcıydı.